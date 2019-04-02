SEGA「Mega Drive Mini」與「SEGA Genesis Mini」9月19日發售

SEGA世嘉懷舊主機Mega Drive（歐美版稱為Genesis）推出迷你版「Mega Drive Mini（メガドライブミニ）」與「SEGA Genesis Mini」，2019 年 9 月 19 日在亞洲地區發售。

SEGA Games 宣布，1988 年在日本發售的 SEGA 家用遊戲主機「Mega Drive（Genesis）」專用的遊戲，將內建在「Mega Drive Mini（メガドライブミニ）」亞洲版與「SEGA Genesis Mini」2 款遊戲機器裡，並於 2019 年 9 月 19 日在亞洲地區發售。

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許多曾風靡全世界玩家以及至今仍存留於心的名作將大量收錄於該 2 款主機之中，其數量多達 40 款。 無論是當時遊玩過的 SEGA 粉絲們，還是未曾體驗過的各位遊戲粉絲們，可以透過這次機會盡情享受往年曾令世界陷入狂熱的 SEGA 遊戲吧。

「Mega Drive Mini」與「SEGA Genesis Mini」概要

「Mega Drive（Genesis） 」於 1988 年誕生，是 SEGA 的第 5 台家用電視遊戲機。 SEGA 至今依舊享有人氣的系列作品《音速小子》、《光明與黑暗》系列皆是在此誕生；而《夢幻之星》更是因此而成為不可撼動的人氣作品。Mega Drive 自發售後已過了約 30 年之久，將當時的回憶濃縮並以手掌大小的尺寸重新再現的，便是由 SEGA 呈獻的「Mega Drive Mini」與「SEGA Genesis Mini」了。

「Mega Drive Mini」預計收錄的遊戲

（gamebase）

「SEGA Genesis Mini」預計收錄的遊戲

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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