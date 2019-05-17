《絕體絕命都市4 Plus》Switch移植版9月登場　DLC後日談5月推出

日本Granzella於2018年10月25日在PS4主機上推出，以都市災害為主題的人氣生存動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作四代《絕體絕命都市4 Plus～夏日回憶～》，官方正式宣布將決定於2019年9月推出Nintendo Switch移植版《絕體絕命都市4 Plus：夏日回憶 Switch版》（絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories- for Nintendo Switch），定價6,480日圓；同時官方也預告，將於2019年5月下旬推出PS4版最新追加DLC「後日談」讓玩家們下載遊玩。

本作為官方與日本神戶市消防局協力合作開發，系列一代自2002年在PS2主機上推出以來就受到許多玩家們好評，以都市發生地震等災變為主題，這次四代並對應PS VR虛擬實境技術，帶給玩家們更加擬真遊戲環境體驗的人氣生存動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作。而在這次的Switch版方面，不但將會把PS4版內容完整收錄，也將會配合Joy-Con搖桿等操作進行優化，讓玩家們在Switch主機上，也能體驗這款以地震火災等災害為主題的人氣作遊戲魅力！

至於本作在預定於5月下旬針對PS4版推出的最新追加DLC「後日談」等部分，目前僅知本DLC將會以主線結束之後的故事為主題，至於有關「後日談」的最新收錄內容情報與推出時間，則都還有待官方正式發表。另外，隨著DLC「後日談」即將推出，目前在PS Store上也推出本作下載版75折優惠的DLC發售紀念活動，還沒入手本作的玩家們也可以好好把握這次難得機會來入手下載！

（《絕體絕命都市4 Plus》畫面截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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