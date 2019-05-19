鳥山明恩師．少年Jump前總編鳥嶋　狠批One Piece：海賊王唔好睇

「《One Piece》？我睇三期已頂唔順！」 一手提拔《龍珠》作者鳥山明的鳥嶋和彦（61歲），亦即是《IQ博士》內馬斯特博士的真身；近日在訪問中再談對日本漫畫感想，這位第6代《週刊少年Jump》總編輯，當年並不覺得《 海賊王》會大賣，點解？聽聽原因。

鳥嶋和彥在一個關於遊戲的訪問中談到《One Piece》（圖片：news.denfaminicogamer.jp）

《龍珠》前責任編輯：《One Piece》畫功差構圖看不懂

鳥嶋和彦：「如果你問我對那一部作品跌了眼鏡，會是《One Piece》。」當時他覺得尾田榮一郎的畫風不好、構圖混亂：「我看了3本單行本，之後根本不想看下去。」其實尾田構圖有其個人風格，近乎強迫症的密集細節，更有自己一班支持者，但即使是再喜歡《One Piece》，不少真飯都坦承，尾田的戰鬥場面分鏡構圖不算好；筆者覺得空島篇時，尾田組的水準提高了很多，助手都好出色，但後來尾田開始病重，《OP》的戰鬥場面又開始亂，無速度感、無方向性，過程不連貫。

尾田都知道自己的弱點是動作場面沒有速度感和連貫性，所以畫卓洛的劍招時，多數只有起手式、下一鏡就已經劈完，令你覺得招式快得看不到過程。（漫畫《海賊王》內頁：集英社）

在日本漫畫界，《龍珠》的戰鬥分鏡被奉為教材級作品，高峰期的娜美星篇，悟空與菲利的動作行雲流水，一拳一腳、距離遠近都拿捏出色；即使玩盡鬥波、舞空術、瞬間移動，你仍然會理解角色空間位置和打鬥過程；鳥嶋正是選擇了天才鳥山明的慧眼之人，有高要求也屬正常、建言有其參考價值。

用《龍珠》娜美星篇比較一下，悟空和菲利的一攻一守，速度、方向、距離都能用連環圖構圖去講解，不用任何解註。（漫畫《龍珠》內頁：集英社）

別說跟《龍珠》去比，有網民找到幾本近代Jump系作品：《火影忍者》、《死神》、《一拳超人》的戰鬥場面，幾個「橡膠槍」連環拳畫面，都勝過《海賊王》。

不過漫畫的可看性也不只出色畫功（而且沒人說尾田畫功「差」，只是分鏡比較弱），《海賊王》的優點是角色鮮活、對白熱血，舞台壯觀，還有標誌性的宴會場面。尾田已夠辛苦了，希望他好好保重身體，畫好連續，戰鬥場面不進步，也沒所謂的。

路飛連環拳 細緻度比不起其他Jump系畫家? (點擊圖片放大睇）

其實《One Piece》構圖很有尾田個人風格，近乎強迫症的密集細節，更有自己一班支持者。（圖片：《One Piece》內頁／集英社）

鳥嶋和彦夠份量絕非「老而不」個人意見不代表是唯一正確之道

1980年，鳥嶋和彦提拔了一位從未畫過漫畫，出身廣告公司的鄉下青年，看中他的高超畫風、超越一般漫畫家的美學、潮流觸覺，安排在《週刊少年Jump》開始連載：這位天才就是日後製作了《IQ博士》、《龍珠》的鳥山明。

《週刊少年Jump》50週年特輯，訪問鳥山明時出現了年輕時的相片，真的滿像《IQ博士》內的邪惡博士馬斯特博士（圖片來源：少年JUMP展短片截圖）

為何要找鳥嶋講game？原來當年是他率先在Jump開專欄講game，更是他一手串連Jump系作品出TV Game，而《DQ》之父堀井雄二也是Jump系出身寫手，同樣是鳥嶋提拔。（圖片：週刊少年Jump）

鳥嶋和彦對鳥山明既看中又嚴格，二人關係極好，不過貪玩的鳥山明常常將鳥嶋醜化，畫成《IQ博士》內的邪惡博士馬斯特博士）。鳥嶋這位伯樂亦飛黃騰達，兩次接任《週刊少年Jump》總編，90年代尾《週刊少年Jump》被《少年Magazine》追過，集英社安排鳥嶋回歸，《海賊王》、《網球王子》、《火影忍者》都是他在位時批准連輯的神作。

至2015年從集英社退休時，鳥嶋和彦位居常務董事，現時也是集英社專責少女漫畫的子公司、白泉社的會長，所以別以為這只是一段「退咗休太得閒、眼光守舊的老而不發言」。