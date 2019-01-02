One Piece封王平成最熱賣漫畫榜　一個路飛賣多過柯南＋火影！？

日本少年漫畫，昭和世代絕對王者必屬《龍珠》，而平成元年（1989）開始至今，最暢銷漫畫是《One Piece 海賊王》亦應該毫無懸念，但究竟海賊王好賣到那個地步，休刊王《Hunter x Hunter》又是否能一10大？數字終於公開！

原來97年7月開始連載的《One Piece》一本已經比《火影》（1999年）加上《柯南》（1994年）更好賣。至於《男兒當入樽》「雖然」只賣出1億2000萬本，但留意此作連載年數為1990年連載至1996年，當時仍未進入平成年代；且單行本共31冊數亦是10大中最少、只得海賊王的3分1，成績絕不比冠軍差。

有數字有真相（點圖睇平成熱賣漫畫榜）

+ 6 + 5 + 4

集英社的《One Piece》接棒《龍珠》（84至95年發行1億6000萬本）成為平成最暢銷漫畫。

冨樫點解可以成日射波？

至於《全職獵人》HUNTER×HUNTER 冨樫義博為何可以常常休刊而不被炒魷魚？當你1998年畫到2018年，單靠36本單行本就賣出7200萬冊，而另一奇苞我會講是《進撃的巨人》的諫山創，畫功不太好、全靠構思，2009年至今不足10年已入10大。

1999年冨樫義博與《美少女戰士》武內直子成婚，最後分手（傳說只是轉為地下情？）也是平成漫畫界一大盛事。

女人畫唔到暢銷漫畫？

而香港90後未必太多人看過的《第一神拳》（1989年），跟《金田一少年之事件簿》（1992年）同樣是東立《新少年》週刊台柱，動畫及漫畫仍在不斷製作中，長賣長有。最後一提是《鋼の錬金術師》，日本有電視節目引述這排名榜，主持木村隆志解釋「為何沒有少女漫畫上榜」，原因是女性畫的漫畫都是小眾BL……大哥，《鋼錬》作者荒川弘是女性啊！