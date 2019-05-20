《最終的通天塔》全新 RPG手遊魔物設計公開　揭開巨塔神秘真相

【最終的通天塔 手遊】日本 Colopl 預定於 2019 年第 3 四半期（4～6 月）在 iOS／Android 等手機平台上推出，目前預約註冊活動也正在官網進行的新作 RPG《最終的通天塔》（最果てのバベル，中文名暫稱），官方特地公開本作登場部分魔物的最新設計宣傳美術讓玩家們欣賞。

本作為一款由之前曾參與《Final Fantasy VII．VIII．X》等系列腳本的「野島一成」擔任劇本，知名遊戲作曲家「崎元 仁」負責音樂製作，日本知名繪師「INEI」擔任概念美術設計的全新 RPG。在遊戲中，將會以一個存在著巨大高塔的世界做為舞台，玩家們將與主角們一起踏上旅程，解開巨塔背後不為人知的真相與秘密。

同時在本作中，也將會有各式各樣有著各種不同特徵與攻擊手段的魔物登場，玩家們也可以透過官方這次公開的畫面，先來確認這些登場魔物們的模樣與特色，為自己即將到來的這場冒險與戰鬥預先做好準備！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO