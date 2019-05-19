繁中《王牌釣手Nintendo Switch版》7月25發售　在家體驗釣魚樂趣

台灣萬代南夢宮娛樂昨（17）日宣布，《王牌釣手 Nintendo Switch版》（英文名稱：Tsuri Spirits Nintendo Switch version）繁體中文版預定將於2019年7月25日正式發售！《王牌釣手 Nintendo Switch版》為遊樂場高人氣大型機台遊戲《Ace Angler》首次登陸 Nintendo Switch 平台之作品，利用Joy-Con獨有的體感操作特色，不論何時何地都能與家人朋友共享釣魚樂趣！

Joy-Con就是釣竿 在家也能快樂釣魚

《王牌釣手 Nintendo Switch版》利用「釣竿握法」操作，先揮動Joy-Con投擲浮標、再轉動另一支手腕模擬捲線動作，重現釣竿控制器的遊戲樂趣；同時支援HD震動，將配合魚兒上鉤後的反應與動作帶來釣魚手感！

（《王牌釣手 Nintendo Switch版》官網教學圖片）

在《Ace Angler》製作團隊的監修之下，《王牌釣手 Nintendo Switch版》提供可完整體驗遊樂場熱血釣魚比賽樂趣的「硬幣模式」、由河童兄弟帶領玩家、征服探索世界各海洋中大魚們的「冒險模式」（單人遊玩），以及分享Joy-Con、最多可讓4人同樂對戰的「大會模式」等3種遊戲模式，玩家可因應遊玩方式與遊玩人數自由進行選擇。

包含特別收錄的50種全新魚類，遊戲中登場的魚類將多達250種以上，更有令人驚喜的大魚等著玩家挑戰。於昨日同步公開的繁體中文版第一支宣傳影片中亦有遊戲玩法說明，歡迎玩家盡情探索《王牌釣手 Nintendo Switch版》海底世界！

《Ace Angler》遊戲簡介

釣魚體驗硬幣遊戲《Ace Angler》，是利用釣竿控制器釣起在大型螢幕中悠遊魚兒的體感型遊戲，在日本國內各地的遊樂場都相當具有人氣。除了公子小丑魚、箱河豚等小型魚類，也可以看到鮟鱇魚、鯊魚或是大王烏賊等出現在畫面之中，使用硬幣可以選擇釣竿、成功將魚釣起之後就能再獲得硬幣；釣到的魚越大，將可獲得更多硬幣！簡單易懂的遊戲趣味，以及好上手的直覺操作，廣受不同年齡層的玩家喜愛！

商品情報 遊戲名稱：王牌釣手 Nintendo Switch版 英文名稱：Tsuri Spirits Nintendo Switch version 發售日：2019年7月25日 發行商：BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 台灣發行：BANDAI NAMCO Entertainment Taiwan Ltd. 平台：Nintendo Switch™ 類型：釣魚體驗

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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