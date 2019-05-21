《Cotton Reboot》元祖魔女STG重製版 新畫面、 BGM、企劃公開

日本Sangatu Usagi no Mori Corporation宣布，預定於Nintendo Switch／PS4／PC Steam等平台推出人氣STG射擊遊戲《Cotton》系列最新作《Cotton Reboot》（コットン リブート，名稱暫稱），並也將於今年夏天搶先推出X68k磁片版讓玩家們收藏體驗。

《Cotton》為日本Success所開發，並由Sega 於 1991年發行的橫向卷軸類型大型機台射擊遊戲，由於採用漫畫風的魔女角色設計作為女主角，加上幻想世界觀的獨特風格，因此推出後大受好評，曾陸續在各式各樣平台移植並推出續篇遊戲。至於這次的《Cotton Reboot》，為官方將過去名作的畫面與 BGM 全部重新製作，配合最新平台機種全部改編推出的移植加強版企劃「Super Arrange Project」的第一款作品，也是《Cotton》的最新移植加強版。

而且在這次遊戲中，除了保留原本遊戲樂趣與特色之外，還特地配合最新主機規格推出改編模式，並將會把玩家們喜愛的原始版本也一併收錄，讓玩家們可以依照自己喜好來選擇切換，盡情享受這款魔女射擊遊戲元祖的全新進化魅力！



另外官方也宣布，本作除了Switch／PS4／PC Steam等版本外，還將會於發售之前，先於2019年夏天推出將26 年前發售的X68000版重製，讓玩家們可以在新的X36k磁片上再度回味本作的復刻版登場。而且在這次的復刻版中，除了原有內容外，還將追加難易度調整與新要素，也是喜歡本系列的粉絲們到時所絕對不能錯過的唷！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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