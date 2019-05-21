PS5讀碟超快、完全無縫！Sony演示與PS4 Pro速度比併（有片）

PS5的消息不斷流出，早前官方都已經透露有關機能、推出日期的「暗示」，最近更流出Sony向部份國外記者展示PS5與PS4 Pro的讀碟速度比較，可以看到遊戲讀入速度快近10倍！幾乎沒有讀碟時間！

早前Sony邀請了國外部份記者參予PS5（第5代PlayStation）的展示會議，在會中展示了新機PS5與PS4 Pro的讀碟速度比併，根據美國華爾街日報記者Takashi Mochizuki / 望月敬史的Twitter影片中看到，PS5及PS4 Pro進入遊戲讀碟速度比併。兩機分別讀取PS4遊戲《Marvel's Spider-Man》中市街的影像資料，PS4 Pro讀入大約需要8.1秒，而PS5只需要0.8秒，幾乎快近10倍！

新PS5的讀碟速度比PS4 Pro快近10倍（圖片來源：Takashi Mochizuki＠Twitter）

另外，在比併的影片後段更可以看到當在市街上高速移動，PS4 Pro有不少地方都需要稍為停頓半秒讀碟，而PS5完全無縫顯示，令人十分期待。不過並不知道這次展示是以「實體遊戲光碟」還是HDD、SSD來讀取。

PS5無縫讀碟比較（按下圖放大解說）

根據早前的消息指，新PS5將會使用AMD晶片處理器（第三代的八核心AMD Ryzen系列），並採取7nm的Zen 2微架構。而且內置SSD以及支援最高8K解像度顯示。另外，新世代PlayStation跟PS4架構相似可向下支援PS4遊戲，以及仍會繼續支援實體遊戲光碟，而新機並不會在2020年第一季之前推出。