《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》Switch中文版發售、特典大送詩乃卡

Nintendo Switch《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》繁體中文版將於8月8日正式發售，並同步公開宣傳影片。

《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》終於登上Nintendo Switch！

本作收錄遊戲本篇和「槍火的霸者」、「戰壕陣的製造者」、「驅動機械的駕馭者」等全三章支線故事，以及大型擴充內容「雪原的歌姬」。此外，也因應Nintendo Switch平台追加全新機能，將可使用無線通訊連線最多支援8人遊玩，以及使用Joy-Con的陀螺儀感應功能在射擊時進行瞄準。

首批特典可獲得詩音收藏卡！

購入首批實體 Nintendo Switch《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》繁體中文版的玩家將可獲得日本大型街機遊戲「SAO Arcade Deep Explorer」出品之詩音收藏卡乙張。

詩音收藏卡（《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》）

台灣並未引進大型街機遊戲「SAO Arcade Deep Explorer」，故本特典僅供收藏用途。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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