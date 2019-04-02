人氣動漫改編《刀劍神域 彼岸遊境》多平台推出　展開全新冒險

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）宣布，將於 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出人氣動漫改編《SAO 刀劍神域》系列最新作《刀劍神域 彼岸遊境》（Sword Art Online Alicization Lycoris／ソードアート・オンライン Alicization Lycoris），且除了日文版之外，也將同步推出繁體中文版與玩家們見面。

本作為一款以人氣動漫《刀劍神域》系列最新一季動畫《刀劍神域 Alicization》為主題遊戲化的系列最新作，故事舞台設定於人工 AI 們居住的虛擬世界「Underworld」，玩家們將再度化身為主角桐人，並在這個虛擬世界裡與新角色「Eugeo」相遇展開新的冒險，在這場隱藏著以創造出與人類如出一轍的 Bottom-UP 型 AI 為終極目標的機密計畫「Project Alicization」中，展開全新的戰鬥與冒險！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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