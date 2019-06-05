《我的英雄學院》X 三麗鷗Sanrio聯名Goods開跑　7月販售周邊

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《我的英雄學院》是漫畫累積發行本數超過 2200 萬本的超人氣 JUMP 漫畫，2016 年起開始製作動畫第一季，今年 10 月則要迎來第四季，相信許多觀眾都早已等不及了！

電視動畫《我的英雄學院》與三麗鷗明星將進行聯名商品的販賣，七月起將會在日本全國的「東急Hands」先行販賣。《我的英雄學院》是漫畫累積發行本數超過 2200 萬本的超人氣 JUMP 漫畫，2016 年起開始製作動畫第一季，今年 10 月則要迎來第四季，相信許多觀眾都早已等不及了！

《我的英雄學院》X 三麗鷗聯名開跑（gamebase）

而這些擁有超高人氣的《我英》角色將要與三麗鷗明星們合作，這次的聯名中將從作品中選出九位角色，與三麗鷗以 HELLO KITTY 為首的九個吉祥物明星湊對，而設計上也會讓《我英》的角色們以發動「個性」時的樣子為主。

這次的聯名商品將在七月於日本全國的「東急Hands」先行販賣，也有預定將會製作服裝、文具、雜貨等商品，喜歡《我的英雄學院》與三麗鷗周邊商品的朋友七月時可要好好注意了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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