哈利波特魔法報紙可以DIY？輕鬆學識「光柵立體畫」

看過哈利波特系列的朋友應該還記得那些會動的照片，在魔法的幫助下，一張報紙的功能和平板電腦有一拼，不過這種神奇的設定僅存於魔法世界麼？

雖然達不到完全相似的效果，但在現實世界，用一張靜態圖看「動畫」，也並非不可能，下面的「毒魔」Eddie Brock就換上了共生體戰衣。

隨着手腕輕輕晃動，「毒魔」Eddie Brock換上了共生體戰衣。（狂丸科學）

有點神奇？還沒完。《一拳超人》的主角埼玉老師似乎一拳打破了次元壁，將拳頭伸到了畫框之外，不僅如此，換個角度看他還能秒換英雄套裝，表情也逐漸嚴肅。

《一拳超人》（狂丸科學）

而接下來的變化更厲害，這裡明明是三顆靜止的骰子，但當我們將畫面輕輕抬動，你會發現，它們的位置開始由近變遠，就好像手中拿起的是一塊異次元的視窗。

三顆骰子的位置慢慢由近變遠。（狂丸科學）

所以，有沒有感覺這種變化莫測的玩法有點眼熟？事實上這類有兩副面孔的圖畫屬於「光柵立體畫」，我們小時候玩過的3D閃卡也是類似的東西。這是一種結合光學折射成像、雙眼的視位差、光柵材料，創作出的具有深度錯覺或運動錯覺的印刷圖像。所謂的深度錯覺，就是當你注視一個圖形時，會發現它的深度可以逆轉。而運動錯覺則是指在一定的條件下，人們把客觀上靜止的畫面看做是運動的，例如下面這幅畫：

常見的「光柵立體畫」例子。（狂丸科學）

綜合一下簡單的說，光柵畫就是讓一副靜態畫面在不同的角度下可以展示出不一樣的內容，甚至可以達到動起來、迷惑視覺的效果。而要是實現這一點有兩個關鍵元素，一個是用於迷惑雙眼的光學材料，也就是光柵材料；另一個則是對畫面進行交錯處理。具體製作過程簡述起來是這樣的，首先要找到兩張你想要轉換的圖片。接着把它們交織在一起。也就是兩張圖切成條紋狀，然後進行拼插，使圖片的每個部分交叉出現，此時畫面有點奇怪。

配圖僅為簡單示意（狂丸科學）

不過這時候透過一層光柵材料，畫面就會產生明顯的變化。因為這種材料的外型就像是小波浪一樣，表面呈現出連續的凸鏡狀，可以對光線進行折射與彎曲，也就是透過它，從不同角度射入的光線會折射到不同的畫面上。

畫面不斷波動的圖像（狂丸科學）

比較清晰的演示如同下圖一樣，眼睛在右側時，通過折射可以看到藍色圖案，而在左側時可以看到紅色圖案。

「光柵立體畫」演示圖（狂丸科學）

雖然畫面是拼接而成，但在視角與折射下，人們看到的圖案卻是完整的。比較好理解的例子是將兩幅畫面拼接後，折疊成波浪形，然後當你從特定角度看向圖畫後，眼睛捕捉到的是一幅完整的畫面。

「光柵立體畫」示意圖。（狂丸科學）

其實這種「會轉動的畫」早在16世紀就有人開始嘗試創作，而到了17世紀，人們已經開始利用瓦楞紙板進行雙重繪畫。到了1907年左右，這種帶有視覺欺騙的畫作開始有了色彩。而在今天，立體光柵印刷技術已經得到了進一步發展，通過軟體即可對圖片進行交錯處理，然後直接列印。當然，在技術提升的加持下，人們也可以將更多的想像力放置到畫板上。

例如地鐵站中的看板，從正面看它是一位妹子。（狂丸科學）

不過狂丸最近比較癡迷藝術家Wizyakuza的作品。他非常善於繪製二次元人物相關的硬核海報，筆觸細膩獨特，每個角色都會根據相關的故事設計出「兩幅面孔」。好玩的是，Wizyakuza大神的雙面角色設計加上光柵畫的變幻玩法後，硬核海報中的角色仿佛都「活」了起來，並自帶各種變身功能。

《遊戲王》（狂丸科學）

《狐忍》中，橘色頭髮的彌彥是反派人物長門死去的摯友，不過在劇情中長門利用忍術操控了彌彥的屍體，並與其成為一體。而在下圖中無論從劇情角度還是視覺表現，效果都極為驚豔。

《狐忍》（狂丸科學）

Wizyakuza的繪製物件是整個ACG領域，除了《狐忍》還有《寶可夢》中的眾角色，例如伊布大神的多種形態與最萌一面。

《寶可夢》（狂丸科學）

《幽遊白書》中的主角小隊與戶愚呂兄弟小隊。

《幽遊白書》（狂丸科學）

《東京喰種》中金木的初次變身震撼到雞皮疙瘩掉了一地。

《東京喰種》（狂丸科學）

《我的英雄學院》中的英雄歐爾麥特。

《我的英雄學院》（狂丸科學）

《海賊王》中的三兄弟，路飛、薩博、艾斯。

《海賊王》（狂丸科學）

另外說到變身怎麼少得了《龍珠》，光柵畫的玩法用於處理超級撒亞人的變身簡直毫無違和感。

《龍珠》（狂丸科學）

杜拉格斯劍劈機械菲利是《龍珠》中的名場面之一，而光柵畫的畫面切換很好的讓這個場景在靜態的海報中動了起來：跳躍、揮砍、一分為二，一氣呵成。

《龍珠》（狂丸科學）

三種不同形態下，孫悟空切換到比達，一張圖包含了兩位宿敵之間的種種成長與故事。

《龍珠》（狂丸科學）

有趣的是這幅圖還能繼續再變，從比達切換到黑悟空，可以說很會玩了。

《龍珠》（狂丸科學）

看到這裡突然感覺這些角色海報除了炫酷外，臉部笑容都在逐漸變態……總括來說，「光柵畫玩法」雖然存在已久，但時至今日依然有讓人感到驚豔的新作品出現。同時看完這些能變身的藝術作品，狂丸也不得不感歎，人類為了欺騙彼此的雙眼，腦洞也太多了吧……

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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