Google Stadia公開細節　4K雲端火線獵殺、全境封鎖直接玩

【Google Stadia雲端遊戲平台】Google今日透過直播節目「 Stadia Connect」公開了服務訂閱細節，分為訂閱制與免費版選購遊戲，並且至少需要10M網路下載速度，根據不同的服務可以支援解析度最高可到4K HDR 60FPS 、5.1 聲道遊戲品質，目前僅開放歐美地區14個國家提供服務。

訂閱制「Stadia Pro」將以 9.99 美金每個月訂閱，玩家可以在這個服務下遊玩由平台提供的相關遊戲，目前確認有《火線獵殺：絕境》《全境封鎖 2》《古墓奇兵：暗影》、《Final Fantasy XV》、《七龍珠 超宇宙2》、《天命 2》等知名廠商支援的遊戲，不需要下載安裝，就可以遊玩最高 4K HDR 60FPS 的高品質遊戲。

Google 今日透過直播節目「 Stadia Connect」公開了服務訂閱細節，分為訂閱制與免費版選購遊戲。（Google Stadia Pro）

另外也提供基礎版的服務，但就得額外選購遊戲產品，購買後即可隨處暢玩，但需要能運作Chrome瀏覽器的電腦主機、Pixel 3 /3a手機、以及日後可於 Google Play、AppStore 下載專屬Stadia 應用程式的行動手機、平版上遊玩。

Google同步宣布「創始版」套件內容，將收錄可輸出支援4K/HDR的Chromecast Ultra、限量版的Stadia控制、三個月的Stadia Pro訂閱資格，以及「Buddy Pass 夥伴通行證」，可以將訂閱資格分享給一名好友，而擁有創始版的玩家將可以搶先自己在Stadia 的用戶名稱。

另外，Bungie與Activion分道揚鑣後，成為 Google 的合作夥伴將《天命 2》發售至今的擴充內容、資料片以及最新章節都將推出在Stadia平台，並且玩家可以從PC/PS4/Xbox One版本將紀錄轉移到Stadia版本。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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