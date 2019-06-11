【E3 2019】《莎木3》PC版被Epic Games Store攏斷　玩家求退款

鈴木裕領軍Ys Net團隊開發，Deep Sliver發行PS4／PC動作冒險遊戲《莎木3》在E3期間舉辦的The PC Gaming Show上宣布，PC版將由Epic Games Store獨家發行，消息曝光後引起募資平台Kickstarter玩家極度不滿，紛紛要求退費。

由前SEGA遊戲《莎木》製作人鈴木裕宣布啟動《莎木3》開發計畫並且啟動募資專案，經由2015 E3 PlayStation展前發表會公開消息的影響，獲得了700萬美元的募資金額，在Kickstarter上至少有69,320位玩家響應募資。

（《莎木3》）

日前宣布《莎木3》發行日期將從原訂的8月27日延期至11月19日之後，今日鈴木裕現身The PC Gaming Show帶來新宣傳影片，表示很榮幸成為Epic Games Store的獨佔遊戲，《莎木3》在開發上使用Unreal引擎獲得Epic極大幫助，考量在PC上最好的體驗，與Deep Sliver共同決定將Epic Games Store作為PC平台發售通路。考慮到使用Unreal引擎的遊戲在該平台有額外優惠抽成、以及發行商Deep Sliver先前也將《戰慄深邃：流亡》作為EGS獨占作品，此決定有跡可循。

消息一發表，在Kickstarter的《莎木3》募資專頁開始湧入憤怒的玩家，因為Epic Games Store成立以來的諸多負面消息包括獨佔商法、個資疑雲等問題，參與募資的玩家要求Ys Net必須給予Steam版本的序號，否則要求退款的聲浪持續高漲中。

參與募資的玩家要求Ys Net必須給予Steam版本的序號，否則要求退款。（《莎木3》募資專頁截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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