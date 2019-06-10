【E3 2019】Fallout 76大救亡　免費更新加NPC劇情/52人大逃殺

遊戲動漫
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《Fallout 76》因各種問題推出後備受批評，更要大減價救亡。不過Bethesda並沒有遺棄此作，於E3展前發布會一口氣公開大量更新內容：

《Fallout 76》公布兩個大型更新，第一個名為「Wastelanders」，補救回遊戲最令Fans失望的缺點 - 沒有 NPCs。將追加 NPCs 角色以及有新的主線劇情，而且更重現 Fallout 3 代的對話選擇框 (是的，不是Fallout 4的四選一 )。舞台為 Vault 76 打開一年後，有部份人走了去阿帕拉契所展開的故事，除了新劇情外亦會有新武器及裝備。

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而第二個大型更新名為「Nuclear Winter」，是52人的PvP Battle Royale大逃殺(食雞)模式。玩家的目標是戰勝其他玩家，取得 Vault 51 的控制權成為 Overseer。升級、開技能、建設C.A.M.P 基地防禦等亦會在此模式下用到，當然亦不少得核彈。

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兩個更新都為完全免費，Fallout 76 玩家都可免費取得，而「Wastelanders」預計在2019年內推出，而「Nuclear Winter」會於6月10日開始早期測試。另外Fallout 76亦舉行限時免費試玩，由美國時間6月10日至6月17日止，提供給想體驗的玩家。

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