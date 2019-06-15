《Horizon Zero Dawn》開發商Guerrilla Games首席製作人逝世

Guerrilla Games今日官方推特公開一項令人悲傷的消息，該團隊首席製作人Patrick Munnik已於6月10日辭世，享年44歲。

Patrick Munnik在Guerrilla Games參與了《Kill Zone殺戮地帶》、《地平線：期待黎明》等作品，首席製作人通常負責整個專案項目的成員溝通、資源管理等等重要工作，Guerrilla Game特別發了一篇貼文表示「我們非常震驚和悲傷地通知您，我們的首席製作人Patrick Munnik不再與我們在一起。我們永遠感激團隊中擁有我們非常珍視和深受喜愛的Patrick。」

（《Horizon Zero Dawn》）

基於個人隱私相關，並未公開Patrick Munnik的逝世原因。不過Reddit玩家依然感謝他在《Kill Zone殺戮地帶》、《地平線：期待黎明》的成就，帶給玩家這些好玩的遊戲，至於對於《地平線：期待黎明》的續作會有甚麼影響，目前未知。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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