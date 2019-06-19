俄羅斯方塊99連12個月Nintendo Switch Online會員優惠裝8月推出

日本任天堂宣佈，自2019年8月9日起，針對 Nintendo Switch 人氣三消益智遊戲《俄羅斯方塊99》（Tetris 99／テトリス99）推出附贈旗下線上服務「Nintendo Switch Online」個人版12個月會員權利的包裝版讓玩家們選購，定價3,148日圓。

《俄羅斯方塊99》為官方自2019年2月14日開始在Nintendo Switch主機上推出，針對「Nintendo Switch Online」會員提供免費下載的人氣益智遊戲《俄羅斯方塊》系列作，與之前系列作大差異，在於本作主打線上對戰，並支援最多99人一起連線進行對戰，讓玩家們透過消去方塊來攻擊對手，將自己以外的其他人都給擊敗，讓自己登上99人的頂點寶座！

而這次官方所推出的包裝版，除了將會收錄與下載版相同的完整內容之外，還將會把下載版需要額外付費購買的追加 DLC「Complete Pack」（「コンプリートパック）完全包給一併同梱收錄（完全包第一彈內容將直接收錄在遊戲裡，至於第二彈將於日後透過更新追加下載），讓玩家們在購買包裝版後，就可以直接遊玩「CPU Battle」（CPU對戰）與「Marathon」馬拉松模式等離線模式玩法，喜歡《俄羅斯方塊》系列的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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