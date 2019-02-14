Switch俄羅斯方塊 X 食雞？《Tetris 99》即日起免費下載

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Nintendo Direct 2019.2.13】俄羅斯方塊《Tetris 99》 加 食雞元素有冇得做？《PUBG》帶起「食雞」（大逃殺類遊戲）熱潮，越來越多遊戲都加入大逃殺模式，現在終於連射擊遊戲以外的作品都有「食雞mode」了；說的就是《Tetris 99》。

《Tetris 99》讓最多99名玩家以「大逃殺」規則連線對戰，生存到最後一位的便是嬴家。而這個Tetris和標準Tetris規則不太一樣，存活玩家越少時方塊下墜速度越快，而且預覽方塊達6個之多。只是不太清楚遊戲如何選擇攻擊對像，似乎是隨機的，將會攻擊你的玩家會有一條黃色線連到自己的機台。

+11
+10
+9

《Tetris 99》由即日起已可於Nintendo eShop免費下載，當然玩家需要加入Nintendo Switch Online服務才能下載此遊戲。官方亦已公布將會為《Tetris 99》舉辦各種活動，如果已經擁有Switch主機，又突然手癢想和人以俄羅斯方塊一較高下，那麼這款免費的《Tetris 99》可能也是個不錯的選擇。

用法寶耕田！？《多啦 A 夢 大雄的牧場物語》今年登陸 Switch
Switch俄羅斯方塊 X 食雞？《Tetris 99》即日起免費下載
Nintendo Direct黑馬 浪漫和風動作RPG遊戲《ONINAKI》
Switch《薩爾達傳說 夢見島》高清重製　 26年前經典再現！
Switch《ASTRAL CHAIN》突發公布！白金工作室動作新遊戲夏季發售
Switch 火焰之紋章 風花雪月 發售日 世界觀 育成系統 公開
【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　樓梯Bug技飛關輕鬆硬派S+
【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　Fans成功製出兩隻暴君
《Apex Legends》角色攻略：惡靈 WRAITH 技能介紹＆使用心得
《Anthem 冒險聖歌》四戰甲死鬥拼高下　 有意加入PVP？！
《一舉入袋！菇菇店舖》新作手遊 事前登錄正式展開
Apex Legends勢不可擋！玩家人數已突破2500萬 第一賽季賽程公開
任天堂慘遭滑鐵盧？ 《失落的龍絆》上架不足半年營收大跌99%

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。