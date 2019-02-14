Switch俄羅斯方塊 X 食雞？《Tetris 99》即日起免費下載

【Nintendo Direct 2019.2.13】俄羅斯方塊《Tetris 99》 加 食雞元素有冇得做？《PUBG》帶起「食雞」（大逃殺類遊戲）熱潮，越來越多遊戲都加入大逃殺模式，現在終於連射擊遊戲以外的作品都有「食雞mode」了；說的就是《Tetris 99》。

《Tetris 99》讓最多99名玩家以「大逃殺」規則連線對戰，生存到最後一位的便是嬴家。而這個Tetris和標準Tetris規則不太一樣，存活玩家越少時方塊下墜速度越快，而且預覽方塊達6個之多。只是不太清楚遊戲如何選擇攻擊對像，似乎是隨機的，將會攻擊你的玩家會有一條黃色線連到自己的機台。

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《Tetris 99》由即日起已可於Nintendo eShop免費下載，當然玩家需要加入Nintendo Switch Online服務才能下載此遊戲。官方亦已公布將會為《Tetris 99》舉辦各種活動，如果已經擁有Switch主機，又突然手癢想和人以俄羅斯方塊一較高下，那麼這款免費的《Tetris 99》可能也是個不錯的選擇。

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