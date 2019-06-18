《魔物獵人 MHW ICE BORNE》測試版日程外洩　玩家最期待打迅龍

將於9月6日發售的《魔物獵人 世界 ICE BORNE》在E3揭露最新實機轟龍狩獵之後，相信諸位蒼藍星們一定技癢想見見這位老朋友，不久前法國PlayStation Blog意外透露測試版即將開放下載日期的資訊。

各區域的PlayStation Blog每月甚至每週都會為玩家介紹即將登場的遊戲簡介，而《魔物獵人 世界 ICE BORNE》就被眼尖的玩家發現出現於列表之中，雖然很快下架但已經被備份存證，日期時間為6月21日（時區未知）。

（《魔物獵人 世界 ICE BORNE》）

有鑑於《魔物獵人 世界》在發售前也釋出了滅盡龍的試玩體驗版供玩家連線，並且是以E3版本為基準的的例子，在《ICE BORNE》前夕釋出體驗版並非不可行。不過會不會也是轟龍呢？其實在官方於6月16日作的推特意見調查，有超過55％的玩家其實希望挑戰迅龍的狩獵任務，遠大於轟龍的的45％。

究竟官方是否會達成玩家的願望，先行與這些老朋友泡茶聊天，體驗一下飛翔爪的樂趣。官方也已經預告這本週三台灣時間晚上7點，將舉辦回顧E3的直播節目，有興趣的玩家可以同步關注。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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