《MHW Iceborne》限定版香港預約開始　艾露貓手掣架勁可愛

芒亨大改版《MHW : Iceborne》9月才推出，一系列e-Capcom限定版已經開訂！今次足足有6種配套，究竟應該訂那一set？送甚麼DLC? 而超可愛的艾露貓雕像多功能手掣架，究竟如何入手？即睇！

《Monster Hunter World Iceborne》跟本篇一樣，限定版的主菜是新怪「冰呪龍」的實體模型figure，製作水準超高。不過今次CAPCOM另外再安排了一款非figure迷都會想要，勁可愛的艾露貓「多功能手掣架」，基本就是貓貓的黑鐵色雕塑，兩隻貓手高高舉過頭，可以托DS4手掣或者手機、眼鏡等等。

根據CAPCOM Asia講法，要訂一隻《Monster Hunter World Iceborne》光碟才能同時訂一隻艾露貓「多功能手掣架」，不過旺角信和中心M層人稱「涼粉」的game鋪，已經可以獨立訂購（$328），我就決定落去order了。

超可愛的艾露貓多功能手掣架，雙手除了剛剛好可以托DS4手掣，其實亦能托手機、眼鏡！

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition

可說是最基本限定版，包括：金屬光碟盒／PS4藍光碟／【限定特典】防具「結雲」系列外觀裝備兌換代碼

只要你是訂購限定版MHW I，跟光碟的都會有這個香港限定的金屬光碟盒。（約$500）（圖片：CAPCOM）

【限定特典】防具「結雲」系列外觀裝備兌換代碼（圖：CAPCOM）

【亞洲及日本限定】MHW: Iceborne Master Edition Collector's Package

內容包括：PS4藍光碟版 (有齊遊戲本篇MHW + 超大型擴充MHW:I）／ Deluxe Kit兌換代碼

／「冰呪龍」模型figure／畫集／原聲CD／金屬銀牌／防具「結雲」系列外觀裝備兌換代碼

【亞洲及日本限定】Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Collector's Package (PS4藍光碟版) 香港定價約$1350／原價18349日圓

+ 3 + 2

【亞洲及日本限定】Monster Hunter World: Iceborne Collector's Package

當中只有今次大型擴充《MHW:I》兌換代碼所以沒有原版無法開game，另外的內容包括：Deluxe Kit兌換代碼卡／「冰呪龍」模型figure／畫集／原聲CD／金屬銀牌／防具「結雲」系列外觀兌換代碼。