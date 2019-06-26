《魔力寶貝M》手遊6月25日凌晨零時台港澳正式上線

由橘子集團代理，日本遊戲大廠 SQUARE ENIX 匠心打造 MMORPG 手遊《魔力寶貝Ｍ》，日前正式公布台港澳上市時間為 6 月 25 日凌晨零時，Google Play 和 App Store 雙平台將同步開放，廣邀台港澳玩家一同重返法蘭王國開啟冒險旅程！

由橘子集團代理，日本遊戲大廠 SQUARE ENIX 匠心打造 MMORPG 手遊《魔力寶貝Ｍ》，日前正式公布台港澳上市時間為 6 月 25 日凌晨零時，Google Play 和 App Store 雙平台將同步開放，廣邀台港澳玩家一同重返法蘭王國開啟冒險旅程！

遊戲橘子台灣區營運長簡志浩表示：｢《魔力寶貝》是台灣七八年級生極具代表性的回憶遊戲，這次《魔力寶貝Ｍ》上市，對 SQUARE ENIX 及橘子集團而言，都是非常重要的年度盛事，為此我們不僅要結合《beanfun!》打造獨一無二的社群生態圈，更為了「魔力幫社交圈」發展，將要發送高達 3 億元零用金給魔力玩家，期待 6 月 25 日正式上線後，與台港澳玩家們共襄盛舉！」

SQUARE ENIX 中國總經理林寅雄表示：｢《魔力寶貝M》是 SQUARE ENIX 經典 IP 手遊化的重要作品，也是我們相當重視的一款遊戲，我們很期待這次與經營經典 IP相當拿手的夥伴－遊戲橘子合作，希望將《魔力寶貝M》的精彩遊戲內容帶給玩家們，期待大家的支持，讓《魔力寶貝M》能創下佳績，再展光芒。｣

此外也邀請到「王子」邱勝翊與甜「鬼鬼」吳映潔帶著可愛萌寵現身，與數位資深玩家一同登台，除了表示對於遊戲的期待以外，也分享了兩人之間的友誼與交情就像遊戲一樣互相扶持。同台的玩家分享了以前玩《魔力寶貝》的一些趣聞，對於這次《魔力寶貝M》十分的期待也已經號召好友準備同樂。

豪華聲優群獻聲遊戲 打造最經典日系的視聽享受！

《魔力寶貝M》承襲了經典遊戲 IP 的完整世界觀及日系可愛畫風，同時保留核心回合制玩法，透過多元的角色選擇搭配職業類型，並還原 9 大系列上百種的豐富寵物，將再次帶給玩家最正統 MMORPG 遊戲體驗。為了讓玩家有升級的體驗感受，《魔力寶貝M》更進一步針對「職業平衡」、「升級加速」、「提升獲得金幣量」等眾多系統設定進行全面優化，邀請各位勇者一起重返法蘭王國，在浩瀚無垠的大陸地圖上，帶著萌寵們一同展開冒險旅程！

《魔力寶貝M》不僅將當年最經典的 BGM 音樂重現，更特地邀請到多位日本知名聲優獻聲演出，如高橋李依、佐倉綾音、松岡禎丞等日本超人氣動漫的聲優，讓玩家不僅享受《魔力寶貝M》精緻可愛的遊戲畫風，同時還能擁有華麗的聽覺饗宴，體驗最正統的日系遊戲、身歷其境！



歡慶上市祭出 3 億元＆限量家族卡 獻上全面功能與福利只為魔力！

為傳承 IP 核心精神的「友情互助」概念，《魔力寶貝Ｍ》將結合《beanfun!》，透過串聯遊戲世界與現實生活的功能服務，創造最強遊戲社群互動生態圈「魔力幫社交圈」。透過《beanfun!》帳號登入遊戲，在遊戲中加入家族，將在《beanfun!》中自動同步拉入家族聊天群當中，可以立刻與現實中的家族好友進行聊天，同步開始享受全面性的即時互動功能。

如「打寶通知」在遊戲中獲得稀有道具，將會發送通知至家族群組，分享喜悅零時差。未來也將會針對社群力，進一步推出號召「好友上線」，並可以「好友定位」功能尋找好友所在伺服器，以及「訊息同步」將遊戲內訊息即時同步至家族群組內。

為活絡「魔力幫社交圈」的社群交流、希望所有魔力玩家可以更快速的發展家族勢力，特別在遊戲上市期間祭出 3 億元零用金。並同時推出「《魔力寶貝M》家族卡」活動，上市後使用《beanfun!》帳號登入《魔力寶貝M》遊戲，達成指定任務即可獲得會員卡點數，可至全台數百間實體合作商家兌換各項商品與優惠，獻給魔力玩家最好玩的遊戲、最優化的功能、最有感的福利。

三百位演員協力演繹！一鏡到底打造史上最高規格宣傳片

《魔力寶貝M》首度公開高規格宣傳廣告影片，邀請曾獲得多項創意廣告獎項的黃嘉緯導演，採用一鏡到底拍攝方式，特別邀競技啦啦隊國家代表隊選手，以及空翻特技演員、街頭藝人等三百位演員接力演出，耗時四天近上百小時、使用高達 6 噸顏料，才完成的高規格作品，將分成三部曲，於上市期間陸續釋出。

此次宣傳影片更運用虛實整合創意，設計彩蛋解謎巧思，讓玩家觀賞影片的同時，也可尋找影片中的神祕密碼，破解謎題將可於遊戲上線時，獲得「神秘虛寶」與「特殊獎勵」。

攜手必勝客跨界玩創意 獨家聯名虛寶限量送捕捉「萌寵外送車」搶限量周邊

《魔力寶貝M》上市期間，將攜手《必勝客》跨界合作大玩創意，只要於 7 月 2 日至 30 日購買「MY HOT BOX 魔力萌寵餐」，將可獲得「《魔力寶貝M》限定虛寶」，可於遊戲中兌換聯名限量虛寶，恢復玩家或寵物的魔力值，此外，若於生活中捕捉到「萌寵外送車」，就請您吃免費比薩，還可以獲得《魔力寶貝M》周邊贈品，遊戲內、外都可以都可以元氣飽滿！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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