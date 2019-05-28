《魔物獵人：世界 MHW》 資料片「ICEBORNE」公開新狩獵動作影片

CAPCOM 今日釋出《魔物獵人：世界》 大型資料片「ICEBORNE」獵人追加動作展示影片，首波曝光「大劍」、「太刀」結合飛翔爪的武器動作讓玩家搶先一睹帥氣的狩獵姿態。

在「ICEBORNE」當中，獵人手上的「投射器」擴充新功能「飛翔爪」，能發射尖爪狀的鈎爪，抓住和攀在魔物身上。攀在魔物身上時，可以控制魔物的行動，是新的戰鬥方法。而配合全武器都將能在拔刀狀態下使用投射器的改動，可追加的狩獵動作。

在影片展示中，大劍與太刀都可以在拔刀狀態下使用投射器中斷魔物動作，而，以「大劍」為例子，大劍使用飛翔爪之後可以攀爬在魔物身上並使出新的斬擊動作，值得注意的是真蓄力斬的第一級擊將會強化第二刀的傷害。另外「太刀」也飛翔爪接氣刃小兜割，更在影片最後展示了中二度爆表的「居合」斬擊動作。

（NMWI@Twitter）

《魔物獵人：世界》 大型資料片「ICEBORNE」將於 9 月 6 日在 PS4/Xbox One 正式上線，現已開放預購，估計在上市前將有更多武器新動作逐步曝光。根據官方表示，14 種武器動作只要玩家購買了「ICEBORNE」之後，不論是否有破關本篇主線內容，都可以享受到新動作帶來的帥氣狩獵體驗。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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