【電競】韓國立法禁止請槍「代打」《代理遊戲處罰法》正式公布

韓國於2019年6月25日正式宣布實施「代理遊戲處罰法」，宣布以獲利為目的，幫他人進行遊戲代練等各種作為將正式違法，如被查獲將依法處理。

韓國自6月25日起正式實施的「代理遊戲處罰法」，是2017年開始發案，2018年國會通過的最新遊戲相關法令，根據這個法規，明定獲得對等報酬，使用他人帳號幫其角色提升等級或是進行角色強化，諸如此類幫人代練角色培育養成，或是使用他人帳號幫人提升等級（如天梯等級排名等）等行為，都將列入違法項目之中；同時在團體對戰型遊戲中，與委託者一起進行遊戲的「決鬥行為」，也將列入罰則之中。不過，如果是非利益行為，將不列如罰則之內（如抱朋友大腿練等？）。

自6月25日起正式實施「代理遊戲處罰法」（Gamebase）

具體來說，本法令判別標準有四，分別是「沒有獲得相關業者認同（也就是遊戲營運商不認同）」、「幫他人代練取得分數、成果」、「以提供／斡旋服務為業」、「妨礙廠商正常營運」等等。廠商可針對遊戲Log紀錄、IP、勝率變化等項目進行監視，並針對可疑內容委請搜查機關進行調查，希望藉由這樣的方式，降低代練等各種遊戲非法行為，提供玩家們更健全公平的遊戲環境與體驗。

其實就遊戲代練、打金等行為而言，長期以來就是許多遊戲公司在營運遊戲時必須面對的問題，尤其如《LoL英雄聯盟》或《鬥陣特攻》線上對戰遊戲而言，因為代練造成玩家實力與等級不符、等製配對平衡不公的狀況，更是對一般玩家造成許多的不便。另外，許多代練或打金工作室為了增加效率，也常以 BOT 機器人或是外掛工具來進行遊戲，也對許多正常遊玩的玩家造成影響。而隨著這個法令正式實行，也希望能對這類行為產生抑制，還正常玩家一個公平公正的遊戲環境！

（《LoL英雄聯盟》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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