新幹線戰士ｘ初號機 500 Type EVA 神作復刻　炒價曾高達5倍！

現時香港大熱的《新幹線戰士》（新幹線変形ロボ シンカリオン），18年曾跟《新世紀福音戰士》合作，碇真嗣不單在劇中客串，初號機更可變形為EVA新幹線500 Type EVA列車，而這套期間限定玩具曾經一度炒上40000日圓，暴走升值500％的神作，近日決定再版。

《新幹線戰士》與《新世紀福音戰士》，當時其實是紀念真正的JR EVA新幹線子彈火車「500 TYPE EVA」退役，才有如此特別的crossover，配合推出的變形玩具套裝生產期極短，轉眼就由定價8000日圓，爆炒至40000日圓！

這個Crossover，當時真的非常震撼！（Takara Tomy圖片）

其實只是一款小朋友玩具，身型比例也差勁，但仍然被人秒殺。

現時Amozon Japan的炒價仍然企硬39800日圓。（Amazon JP）

由於查詢再版者眾多，最終日本兒童雜誌《電視君先生》終「成功爭取」再版，今次這套box set 除了EVA新幹線變形機械人500 Type EVA一隻，還有該誌編集的《新幹線變形機械人 超全集》一本，埋單19800日圓，變相那本書刊實收12000日圓，其實都相當之「大咬」，fans只能乖乖被劏。

全新包裝，有幼年版碇真嗣在封面上，更有大量明朝體EVA字型，好cool。（《電視君先生》官網圖片）

《新幹線戰士》受奧運前電視台要加重運動節目元素影響，已鐵定提早完結，並會上映電影版，令這本《超全集》收藏價值提高。（《電視君先生》官網圖片）

美其名多了這張NERV版的Shinca駕駛執照

想買「新幹線戰士ｘ初號機 500 Type EVA」玩具也不易，首先你要有日本地址，而筆者也未知這網頁是否接受海外信用卡，難度可能只是比開動初號機容易一點。7月1日至7月23日作抽籤訂購，中籤者方可購買。另外更要留意，香港究竟會不會播放EVA一話？這部機會不會在香港有行貨？一切也是未知之數，但如果想要的話，這可以是最後機會。

anyway，送上訂購網頁：https://sho.jp/tele-san/shinkalion/

（限3000套／額滿即止）