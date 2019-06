NETFLIX《新世紀 EVA》又惹火　英文對白Love變Like疑沖淡BL味？

Netflix《新世紀福音戰士》繼刪走Fly Me To The Moon後又惹爭議,竟然將英文配音,由I Love You 改成 I Like You,疑似沖淡男主角碇真嗣與渚薰的BL關係,就此事我們請教了《EVA新劇場版》香港翻譯Peggy先生。

原來今次Netflix播放《新世紀福音戰士》,特別安排全新的英語版配音。本是好事,但歐美網民發現在第24集《最後的使者》中,渚薰在浴場對碇真嗣表示「喜歡你」(日文原文為:好きってことさ/即是我喜歡你的意思)的一句對白,英文由歐美地區正版字幕由:

左為Netflix新版,右為ADV社正版英文字幕。(reddit用戶u/manoxMaster圖片)

「It means I love you」 歐美正版影碟英文字幕

變成……

「It means I like you」 NETFLIX新版英文字幕及配音

以facebook來比喻就如心心變了手指,不少迷戀「薰嗣配」的朋友都很憤怒,覺得Netflix想河蟹EVA的BL味(Boys Love 男同性愛)。就這件事,宅民請教了身為日本語教師、且負責《新世紀福音戰士 新劇場版》三部曲香港區中文字幕翻譯的「Peggy先生」。

Peggy為資深日本語翻譯,曾負責多部日本動畫/電影之香港字幕,包括新映的香港版《EVA 新劇場版》三部曲,並以PEGGY先生の日本語教室名義開班教授日文。(圖片由受訪者提供) EVA新劇場版翻譯Peggy:「我覺得用Like仲夾呢場戲。」 Peggy認同 Like/Love 字面上真的有差別,有斟酌餘地,作為翻譯她認為需按劇情前文後理去選字:「大家都清楚兩人之間的好意,都好想渚薰快點表白,但如果由我做廣東話翻譯,呢句我都係會用喜歡你而唔係我愛你,呢場戲佢哋仲係第一次見,只係響澡堂摸下手仔,加上日文原文都只係話有「好感」,按事情發展,薰呢刻對真嗣的感覺真係「喜歡」而唔係「愛」,我覺得呢個版本用「Like」係仲好,反而如果當初一開始就「Love」,就未免太前太劇透了吧?」

筆者個人意見,如果Netflix要沖淡BL味,這一段其實要全部刪走吧,它們並沒有這樣做。(Netlfix截圖)

反而Peggy認為「It means I like you」的前一句對白,「You’re worthy of my grace」翻得比較生硬:渚薰認為真嗣常常會感到悲傷,一顆玻璃心很惹他好感,所以說了一句「そう。好意に値するよ」(是,令人很有好感),英文版則改為「You’re worthy of my grace」(對,這配得上我的青睞/恩典),薰是詩人?神父?正常人不會這樣說話吧。

Netflix將「令人很有好感」一句翻譯成「You’re worthy of my grace」(對,這配得上我的青睞),Peggy認為問題比Love變Like更大。(reddit用戶u/manoxMaster圖片)

Peggy:「可能當初英文版翻譯係想呼應ending《fly me to the moon》入面嘅歌詞「in other words, i love you」,所以潛意識就譯咗做「LOVE」吧?既然今次Netflix都冇播ED歌,咁就可以慳番了!」(笑)

呢單更有問題:Netflix版《聖鬥士星矢》阿瞬男人變女人

由NETFLIX投資、東映製作的數碼3D動畫版《聖鬥士星矢》,將「似女人」的阿瞬「變性」為女生!原設中女聖鬥士是需要戴上面具的,這改變根本就嚴重破壞原作。但有人表示連原作者都可以改設定追加不用戴面具的雅典娜近身女守護「聖鬥士少女」,我們fans還可以投訴甚麼?