《萊莎的鍊金工房》即將推出　最新登場角色丶故事內容發布

臺灣光榮特庫摩宣布，預定在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出的《鍊金工房》系列最新作《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》公開了最新情報與新角色內容公開，繁體中文版將於 2019 年 9 月 26 日與日文版同步發售。

（ 《萊莎的鍊金工房》）

故事背景

湖中漂浮的島嶼，庫肯島。故事就發生在島上的拉森博登村。住在村裡的萊莎有如鄰家女孩，是一位再普通不過的少女。 她對無趣的村落生活感到不安，與知心的夥伴們相聚談論夢想， 為了追求刺激，擬定了離村探險的計劃。



某日，萊莎一行人下定決心， 前往禁止進入的「浮島對岸」，展開首次探險活動。 繼而在該處偶遇一名擅長鍊金術、能施展不可思議力量的男性。萊莎被該力量深深吸引， 再三懇求對方傳授鍊金術，終於得以拜他為師。 藉著鍊金術的力量，萊莎終於擺脫了枯燥乏味的日常， 前往從未去過的陌生之地，為了各自的夢想勇往直前。



與此同時，某個危機正逼近庫肯島。最終，在不為村人所知的情況下， 萊莎一行人展開了與迄今為止打鬧嬉戲截然不同的 「僅限今夏的冒險」。

【角色介紹】



安佩爾．沃爾默（CV：野島 裕史）



身心皆負傷的流浪鍊金術士，某日來到拉森博登村的流浪鍊金術士。對遺跡 有著非比尋常的探求欲，借住村中每天進行調查。外表看起來很年輕，卻帶著不可思議的威嚴感，所作所為也相當老成。因為過去發生的事件之故而無法使用高度鍊金術。

博斯．布倫嫩（CV：阿座上 洋平）



與萊莎一行人不合，是掌握拉森博登村水源的權力者布倫嫩家的獨生子。時常帶著下屬行動，常常找萊莎一行人麻煩，賣弄自己的力量與優勢。傲慢、自尊心高，也相當會打架的樣子，但其實擅長動腦思考。

朗巴．多恩（CV：落合 福嗣）



總是跟在博斯身邊的部下。表面自大狂妄，實則膽小怕事。會跟博斯沆瀣一氣對萊莎他們口出惡言。似乎只有對博斯的忠誠發自內心。

莫里茨．布倫嫩（CV：竹內 良太）



掌握拉森博登村水源的權力者，也是博斯的父親。細心養育未來會繼承家業的博斯，對於博斯的任性要求大多都會應允。身兼村莊的負責人及商人，能力雖毋庸置疑，但是性格強硬蠻橫，得到的評價褒貶不一。

使用不同採集道具，朝「採集達人」邁進！



萊莎他們所冒險的地圖中，有很多地方可以進行調查獲得道具。 在《萊莎的鍊金工房》有著杖、斧、鎌等各式採集道具。即便是同樣的地方，只要使用不同的採集道具，就可以獲得不同的材料。



在過去採集主要靠的是運氣；但在本作中，從道具想像可以採到的素材，進而採集想要的素材，玩家將能更有效率地採集到必要的道具。例如：即便是同一棵樹木，想要果實的話可以「用杖敲敲看」、想要木材的話可以「用斧頭劈砍」等，根據想要的素材思考使用的道具也是一種樂趣。

創造屬於自己的採集地？新系統「採集地調合」登場！



本作採用嶄新的「製作」系統：「採集地調合」。玩家將能夠自己創造出可以採集素材的地圖。這次公開部份使用「採集地調合」創造的地圖。銀裝素裹的世界、岩漿流浪的石場等，與萊莎居住的庫肯島氛圍截然不同。這些到底是怎樣的世界呢？

與光影交織而成的最初景色邂逅吧



無論是聳立的高塔、或是在石場中遍佈的遺蹟、霧雨濛濛的街道，展現人們日常生活風景的廣場都是可以探險瀏覽的地方。跟著萊莎他們一同到世界各地冒險吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO