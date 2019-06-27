【動作速遞遊戲】《完全可靠的送貨服務》Steam推出免費試玩

發行商tinyBuilt Games於25日宣佈，預定在2019年7月16日在Steam上推出，由開發商We're Five Games 所打造的快遞動作模擬遊戲《完全可靠的送貨服務（暫譯：Totally Reliable Delivery Service）》，搶先推出免費試玩版讓玩家體驗快遞送貨的各種樂趣。

《完全可靠的送貨服務》是一款類似《人類：跌落夢境（Human: Fall Flat）》、《模擬山羊（Goat Simulator）》，透過布偶角色的擬真物理來模擬各種爆笑趣味與惡搞動作的遊戲。本作支援完善的創角系統，捏一個喜歡的布偶角色就能夠進入這世界開始送貨啦。

（《完全可靠的送貨服務》）

本作最多可以支援四位玩家進行遊戲，每次給予的目標任務都各不相同，要如何順利把宅配的貨物送到指定的場所之前想必要先吃過各種苦頭才行，特別的是遊戲可以分成2個或4個畫面同步進行，可以三五好友齊聚一堂共用一個螢幕進行遊戲。

因為目的是要把貨物送達到指定的區域，不論是跳躍、衝刺、潛水、攀爬等動作都能夠使用，還可以拿出武器把敵人打飛、把障礙物堆疊起來等各種妨礙作業都可以做，就算是摔了個倒栽蔥或是被推土機撞飛，也要把貨物安全送達才是快遞送貨員的真理（？）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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