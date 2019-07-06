【EVA 2020】新劇場版0706 有片睇　真希波拿起巴黎鐵塔戰EVA大軍

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等了很久的2020年最終EVA新劇場版:||，在上映前庵野先給FANS止止痕，於「0706作戰」率先上映AVANT 1一段10分40秒的開頭片段：

《新世紀福音戰士EVA 新劇場版:||》（EVA: 3.0+1.0）於法國巴黎的Japan Expo舉行「0706作戰」舞台活動，更於世界各地及網上進行直播。先由高橋洋子上台獻唱多首名曲及新劇場版:||的新歌，再有緒方惠美上台同觀眾交流，以及庵野秀明錄音映像。之後「主菜」的片頭10月14秒片段終於上映（直播片段約 56:30開始）。

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以下內容為上面影片的劇透：

片頭以巴黎鐵塔為舞台，已經全城遭受L結界染紅，WILLE進入並想進行駭入工作，毫不意外地遭受NERV出兵阻止。真希波駕著EVA 08 ICC力戰蜂擁而至的EVA 44A航空特化型。亦見到WILLE各成員、北上ミドリ等身著新的作戰衣裝。及後更有BOSS級EVA大軍增援，裝有陽電子砲等軍事裝備的EVA 4444C配上電力供應特化型EVA 44B，擊出超強力一砲，WILLE立即架起戰艦群防禦，被擊飛的戰艦擊斷了巴黎鐵塔，真希波拿起並進行突擊，貫穿AT力場並消滅敵人。最後WILLE成員成功發動ANTI-L系統，從NERV取回巴黎城市控制權並復活回復原色，亦像第三新東京市那樣城市再起，現場的巴黎觀眾亦大喜。作戰原來是為了取回EVA 2號機及8號機的部件，為未來的戰鬥作準備。真希波最後說：「無論你在何處，我都會必然去迎接你，等著吧狗狗君」。

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