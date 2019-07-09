黑暗風RPG《GreedFall》9月發售　為尋寶藏解決衝突

法國 Spiders 近日宣布預定於在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出，主打黑暗風的開放世界動作角色扮演 RPG《GreedFall》，正式發售日確定為 2019 年 9 月 10 日（PS4／Xbox One），PC（Steam）版則為 9 月 11 日。

本作為之前曾推出《Mars：War Logs》、《Bound by Flame》、《The Technomancer》等人氣作的法國 Spiders 全新打造的黑暗風動作角色扮演 RPG。遊戲中將以一個同時存在著 17 世紀歐洲時代技術與魔法並存的幻想世界做為背景，由於公害與絕症橫行大陸，因此眾多開拓者、冒險者與傭兵們紛紛進入據傳隱藏著失落財寶，遠離大陸的海上孤島，並因此而嶼島上原住民產生一連串的衝突。

作為冒險者的玩家在遊戲中沒有職業的概念，可以自行決定戰鬥的方式與技能，搭配武器與裝備能得到不錯的加乘效果；而在這座島上有許多沒見過的神祕怪獸，玩家不只要與島上的各種勢力進行交流以外，還需要對抗這些珍奇猛獸。隨著故事的進行會遇到與玩家一同冒險的夥伴們，要與哪個勢力交好會影響到夥伴的人選。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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