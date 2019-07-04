Cyberpunky迷必玩！CD Projekt Red 3A級RPG暫訂2021推出

在E3 2019公布奇洛李維斯參與《電馭判客Cyberpunky 2077》的CD Projekt Red，原來正準備另一款3A級RPG。

CD Projekt Red在今年E3國際電玩展上的表現再一次的震撼了許多人後，不僅讓《電馭判客 2077》再一次成了焦點，該作品的預購成績也超越了《巫師 3》當時的表現。不過《電馭判客 2077》並不是CD Projekt Red唯一一個開發中的作品，還有不少未公開的計劃正在同步進行中。

《電馭判客 2077》並不是唯一一個CD Projekt Red正在進行開發的作品。（《電馭判客 2077》遊戲截圖）

根據外媒PCGamesn的報導，CD Projekt Red其下總共有五個開發團隊，而其中有三個正在打造「電馭判客」相關的作品。除了當前負責《電馭判客 2077》的團隊外，還有一款預計於2021推出的3A級RPG作品，且同樣是建立於《電馭判客 2077》其中的世界觀，令一個團隊則是在進行多人遊戲相關的開發，被推斷可能是負責《電馭判客 2077》多人模式的相關製作。

下款作品也同樣會是以Cyberpunk作為主題，且與《電馭判客 2077》處於同個世界觀。（《電馭判客 2077》遊戲截圖）

至於《巫師》系列粉絲所期待的《巫師 4》可能還得在等上一段時間，因為剩下的兩個團隊所負責的作品都不是《巫師》系列的續作，一個是負責《昆特牌》相關的內容開發，另一個則是專注於手機遊戲相關的開發上，因此《巫師 4》看來是不太可能會在未來近期幾年內出現，不過玩家也不必太過難過，因為Netflix真人影集《巫師》已預定於今年第四季推出，而且就其近期所釋出的劇照來看，似乎可以期待一下表現。

即睇《電馭判客 2077》遊戲截圖▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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