Cyberpunky迷必玩！CD Projekt Red 3A級RPG暫訂2021推出

遊戲動漫
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在E3 2019公布奇洛李維斯參與《電馭判客Cyberpunky 2077》的CD Projekt Red，原來正準備另一款3A級RPG。

CD Projekt Red在今年E3國際電玩展上的表現再一次的震撼了許多人後，不僅讓《電馭判客 2077》再一次成了焦點，該作品的預購成績也超越了《巫師 3》當時的表現。不過《電馭判客 2077》並不是CD Projekt Red唯一一個開發中的作品，還有不少未公開的計劃正在同步進行中。

《電馭判客 2077》並不是唯一一個CD Projekt Red正在進行開發的作品。（《電馭判客 2077》遊戲截圖）

根據外媒PCGamesn的報導，CD Projekt Red其下總共有五個開發團隊，而其中有三個正在打造「電馭判客」相關的作品。除了當前負責《電馭判客 2077》的團隊外，還有一款預計於2021推出的3A級RPG作品，且同樣是建立於《電馭判客 2077》其中的世界觀，令一個團隊則是在進行多人遊戲相關的開發，被推斷可能是負責《電馭判客 2077》多人模式的相關製作。

下款作品也同樣會是以Cyberpunk作為主題，且與《電馭判客 2077》處於同個世界觀。（《電馭判客 2077》遊戲截圖）

至於《巫師》系列粉絲所期待的《巫師 4》可能還得在等上一段時間，因為剩下的兩個團隊所負責的作品都不是《巫師》系列的續作，一個是負責《昆特牌》相關的內容開發，另一個則是專注於手機遊戲相關的開發上，因此《巫師 4》看來是不太可能會在未來近期幾年內出現，不過玩家也不必太過難過，因為Netflix真人影集《巫師》已預定於今年第四季推出，而且就其近期所釋出的劇照來看，似乎可以期待一下表現。

即睇《電馭判客 2077》遊戲截圖▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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