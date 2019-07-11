【PS4/XBOX One】《龍珠Z：卡卡洛特》公開悟空兩兄弟戰鬥畫面

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2020 年在 PS4／Xbox One 等平台推出，Cyber Connect 2 以鳥山明人氣動漫《七龍珠》為題材進行開發製作的悟空體驗動作 RPG 新作《七龍珠Z：卡卡洛特》（Dragon Ball Z Kakarot／ドラゴンボールZ カカロット），官方特地公開本作最新戰鬥畫面讓玩家們欣賞。

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本作為一款以鳥山明老師人氣動漫大作〈七龍珠Z〉為主題，讓玩家們化身為熟悉的主角「孫悟空」，透過全新美麗的畫面演出，體驗孫悟空在原作對戰強敵的爽快動作戰鬥樂趣！同時在遊戲中，玩家們除了可以透過超人般的戰鬥、舞空術空中冒險、大量料理用餐、與其他眾多登場人物之間的羈絆等各方面，來體驗原作動漫版中悟空波瀾萬丈的一生之外，還將會加入遊戲版原創劇情畫面，帶給玩家們截然不同的遊戲樂趣！

而在這次官方所公開的畫面裡，除了將會收錄原作中悟空、比克聯手對抗來自宇宙的強敵～身為賽亞人的悟空哥哥「拉帝茲」的激烈戰鬥之外，還有其他同為賽亞人的拿帕與達爾的最新戰鬥畫面也一併公開，喜歡《七龍珠Z》的粉絲們，不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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