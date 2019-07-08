XLarge x 幽遊白書、藤原浩 x Pokémon…盤點近期4大動漫聯乘潮T

不知道大家是否有發現近幾年潮流圈中有個相當有趣的現象，那就是每當與品牌與我們小時候熱愛的卡通、動漫跨界合作時，總構成搶購熱潮。這些經典的卡通、動漫，盛載着大家的共同回憶，當有品牌與其合作時，多少都能喚起大家腦海深處的記憶並產生共鳴，就算是平時不玩潮流的人，也會因為熱愛某部動漫而跟着入手。看到這裡你是否想起自己曾經為了哪部動漫，花大錢了呢？今次編輯整理了 4 個近期相當Hit的動漫聯乘系列，趕快來看看這當中是否有你曾經的最愛嗎？

1. XLarge x《幽遊白書》



說到能夠引起許多男生的共同回憶的動漫，除了《七龍珠》、《男兒當入樽》以外，無疑就是《幽遊白書》了！（試問當年誰沒幻想過自己是幽助？）由知名漫畫家冨樫義博（沒錯，就是那個獵人畫一百年還沒完結的的作者）所繪製的漫畫 《幽遊白書》，從 1990 年代登場後，僅推出 19 冊，不過因為其獨特的題材和緊湊的劇情深受許多人的喜愛，所以後來也陸續推出動畫版。而今年正值《幽遊白書》動畫滿 25 週年，於是街頭品牌XLARGE便攜手《幽遊白書》推出聯名企劃！

這次聯名系列 XLARGE特別將《幽遊白書》中四位經典角色：藏馬、飛影、幽助、桑原和真，搭配品牌 Logo 印製在 T-Shirt、襯衫上，看起來街頭感十足。

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2. F-LAGSTUF-F x《七龍珠》



就如同前者提到《七龍珠》是許多男生們最愛的動漫之一，對於許多粉絲們來說，即使現在已長大成人，每當《七龍珠》推出相關周邊、聯名商品、電影⋯依舊相當興奮！如果你是《七龍珠》老粉的話，肯定不能錯過這個近期與日本潮牌 F-LAGSTUF-F合作推出的聯名系列服飾。不僅將《七龍珠》裡的主角們都印在服裝上，同時也有幾款服飾是以漫畫中的經典場景為靈感打造，整體而言是忠於原創相當高的服飾系列。

這次 F-LAGSTUF-F 和《七龍珠》聯名系列除了有一般大 Logo 的設計以外，平時穿着風格比較簡約的朋友，不妨可以挑選單個小 Logo 的款式！

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3. THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT x 《POKÉMON》



從去年就開始醞釀藤原浩與《Pokémon》聯乘系列，不管是否有在關注潮流相關資訊的讀者們，都對當時藤原浩手中抱着的「暗黑比卡超」印象深刻，甚至也想入手！不過因為數量實在太稀少加上價格不菲，所以並非所有人都有辦法入手。沒搶到的讀者們別氣餒，因為最近潮流大師藤原浩，再度推出「夢幻」系列單品！除了有一系列以神奇寶貝中的「夢幻」為靈感所打造的單品以外，也推出了皮革製成的全黑「夢幻」公仔，推出後勢必會造成一波不小的搶購熱潮。

除了一般玩偶尺寸的「夢幻」以外，也推出了吊飾大小的款式，提供給大家選擇。

4. UNIQLO U x 《POKÉMON》



除了潮流品牌以外，UNIQLO U近期也與大家都愛的《Pokémon》合作推出聯乘系列。不過 UNIQLO 這次聯名企劃相當特別，他是與「UT GRAND PRIX 2019 T-Shirt 設計比賽結合，以《Pokémon》為主題，讓大家可以將自己的想像力注入 T-Shirt 當中，而今年共受到18000件投稿，是自開辦以來最高數量。此外，被選中的 T-Shirt 甚至可以量產販售，所以該系列的每一件 T-Shirt 的設計都各具特色。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】