【StarCraft】《星海爭霸》卡通版升級模組正式開賣

各位還記得 Carbot Animation 在 6 月期間所做的預告吧？他們與 Blizzard 正式合作，針對《星海爭霸》高畫質重製版製作了卡通化的材質升級包，將玩家所熟悉的殘酷科幻戰場變成了賣萌場所，而在經歷了短暫的等待後，該項產品也終於在近期正式上架。

《星海爭霸》卡通版升級材質包不單單只是將所有的建築和單位都 Carbot Animation 化，玩家所熟悉的經典單人戰役任務簡報、選單和地圖都全數萌化。而喜愛競技的玩家也不必擔心，使用該項材質包依然可以與其他未購買該產品的玩家進行連線對戰。

相信不少玩家都被這些全面萌化的人族、神族與蟲族給煞到了吧？不過在購買之前還得先注意，該項材質升級包只適用於《星海爭霸》高畫質重製版，並不支援其他版本。《星海爭霸》卡通版目前已在 Blizzard 商城上以 NT$299 的價格推出，想嘗試新風格或是想支持 Carbot Animation 的玩家們可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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