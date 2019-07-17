龍騎士07新作《白鸛悲鳴時》預告片公開　公布延期沒法於今夏推出

日本知名劇作家兼漫畫家「竜騎士07」所統領的 07th Expansion 預定推出，至於平台目前未定的新作企劃《白鸛悲鳴時》（キコニアのなく頃に，中文名暫稱），官方特地公開 OP 開頭影片讓玩家們欣賞。

《白鸛悲鳴時》為日本知名劇作家兼漫畫家「竜騎士07」繼之前的《暮蟬悲鳴時》、《海貓悲鳴時》之作，由「竜騎士07」本人擔任原畫與腳本劇情、小說家「ナカオボウシ」擔任編劇、插畫家．漫畫家「れもたろ」擔任主美術畫面，「澤田真里愛」演唱 OP 開頭主題歌的最新企劃，當初原本預定於 2019 年夏天推出，但由於內容過於龐大，加上系統調整等各種因素，預估將可以於 9 月底完成母片製作進廠壓片。

同時官方也宣布，之前曾公開，會隨《白鸛悲鳴時》同步在 PC 上推出，將包括《海貓悲鳴時》、《海貓悲鳴時散》、《海貓悲鳴時翼》與《海貓悲鳴時羽》等系列作內容全部同梱，同時還將會追加 1＋α 新劇情（「我們的告白（我らの告白）」＋「Last note of the golden witch」）的系列最新合輯同梱《海貓悲鳴時咲》（うみねこのなく頃に咲），目前也正在進行系統的最終調整，預定將會與《白鸛悲鳴時》同時期完成母片進廠壓片，喜歡《海貓悲鳴時》系列的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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