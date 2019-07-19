《C&C 終極動員令》重製風格曝光　紅色警戒、建築工廠新舊融合

《終極動員令》系列的粉絲想必都在等待《終極動員令》的重製成果吧？自EA 於去年宣布將運用當前的技術讓該系列的經典作品以更良好的品質重新登場。雖然 EA 因過往的種種事故而逐漸不再獲得玩家的信任，但這部分在他們在 4 月釋出了首張《終極動員令》重製相關圖後出現了正向的變化。

雖然只是單張圖片，但在品質上不但有著相當顯著的提升，也依然保有初代的風格，許多粉絲都認同開發團隊所採用的方向，也讓該項重製計劃獲得了更多的支持。不過《終極動員令》並不是 EA 當前唯一的重製中作品，《紅色警戒》也涵蓋在內，而開發團隊也在今日釋出了關於該款經典作品重製的相關資訊。

開發團隊表示重製版《紅色警戒》目前已經步入了可實際遊玩的皆段，他們也開始著手重建遊戲原有的戰役關卡，而他們為了慶祝該項進展便釋出了上方的「特斯拉坦克（Tesla Tank）」展示圖，如同先前所釋出的《終極動員令》建築工廠一樣，變的了更加細緻且依然保有初代的風格，雖然重製版的推出時間依然沒有確立，但好遊戲往往都需要時間開發，各位粉絲就保持耐心等待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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