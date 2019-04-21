《C&C 終極動員令》首張重製版設計圖公開　遊戲展現劃時代建築

EA 在去年宣布將重製《終極動員令》系列的消息後，相信是讓不少玩家抱持著既期待又害怕的心態看待此項計劃，畢竟它也是不少人童年時期的好夥伴。雖然官方已再三確認不會加入課金機制，也不會拔除單人戰役內容，但基於 EA 過去的種種事故，要讓粉絲們放心期待重製成果可能還需要點成果來證實。

《終極動員令》與《紅色警戒》的重製計劃究竟能不能達到玩家的標準呢？

在沉寂了一段時間後，開發團隊也終於在近期帶來了一些好消息，表示前期製作階段已即將畫下句點，GDI 陣營的第一道關卡已在 3 月完工且進行了測試，確保多數素材都能在 4K 的畫質下呈現。而為了讓粉絲感受一下重製的成果，他們也釋出了一張成品圖供玩家搶先看。

《終極動員令》重製版建築工廠（Gamebase）

雖然只是單張圖片，但這項成品的表現已獲得不少玩家的讚賞，品質上不但有著相當顯著的提升，也依然保有初代的風格，讓不少人鬆了口氣。遊戲還未有明確的完工日期，但開發團隊已表示目前正在繼續調整遊戲的多項美術素材，在開始處理多人連線對戰的 netcode 品質，也會在未來持續釋出完工的素材供玩家檢視，希望玩家能夠持續給予建議和想法，協助他們將該款經典完美重製。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁