Summer Soul 2019必抽 大豆芽水產 豆豉鯪魚搪膠

Chino Lam 大豆芽水產最新小玩意「豆豉鯪魚」搪膠 Fried Dace (Salted Black Beans ver.) ，將成為Summer Soul 2019（7月28日在九展舉行）的3抽1入場抽選小禮品，筆者自己就非常想抽中！

【大豆芽水產 豆豉鯪魚】7月28日於九龍灣展貿中心舉行，今年入場將會有3抽1限定紀念品，除了Labubu匙扣及Cici’s Story LuLu豬，筆者個人最想抽中就是香港人幾乎一定吃過：由大豆芽水產製作的「豆豉鯪魚」搪膠 Fried Dace (Salted Black Beans ver.) ！不單只黑色豆豆魚勁可愛，最不得了是那個模仿易拉蓋罐頭的透明包裝，睇圖都聞到陣陣豆豉香！

不單只黑色豆豆魚勁可愛，最不得了是那個模仿易拉蓋罐頭的透明包裝。（Chino Lam提供圖片）

其實設計師Chino Lam以前都跟MC仁一起在女人街擺檔，賣紅衫魚搪膠，今次Chino一樣在作品注入HKer元素：「我們香港人長大過程，都有它的出現，而食過的人，或許經歷過好景不常……」以前罐頭是用來撐住窮人家庭的，就像日本人捱即食麵一樣。後來香港人富裕了，又會用豆豉鯪魚炒油麥菜，又會想起早幾年的鯪魚罐頭含有孔雀石綠，總之無論好與壞，豆豉鯪魚都是香港人集體味覺回憶。

抽獎詳情如下: Summer Soul活動開始後，每位玩具迷可以在入場後憑門票票尾到埸內出口處附近的大會禮物換領處抽取一份禮物。 玩具迷憑門票票尾有機會抽到「Labubu匙扣」/「會埸版Lulu豬」/「Chino Lam Fried dace (Salted black beans ver.) 」乙個 (*禮物以隨機形式抽取)。 注意: 每張門票只有一次抽獎機會，每人每次只可以抽取一次。數量充足，但亦有限，送完即止。

Summer Soul 2019 三款入場抽選禮物包括：（右起）Cici’s Story LuLu豬、Labubu匙扣、大豆芽水產「豆豉鯪魚」搪膠 Fried Dace (Salted Black Beans ver.) （ToySoul 圖片）