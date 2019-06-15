拳皇98 草薙京 大蛇薙聲光效果雕像 BigBoysToys KOF 系列首作

本地品牌BigBoysToys《拳皇 KOF98》Q版聲光figure「TNC系列」(The Next Challenger SERIES )首作草薙京已到筆者手上，使出「裹百八式 大蛇薙」時有原聲對白更有漸變燈光！好型仔、即睇開箱！

BigBoysToys製作多年Q版《街頭霸王》玩具，在2018年他們開始與持有SNK角色版權的中國公司Gecco接洽，由於有《街霸》製作經驗，版權商自然放心，約1年時間首款作品就完成。今次仍然是由BBT自家設計師Foon Wong起稿，但就改由日本雕師Daisuke Manno立體化。KOF角色得點是動作壬帥、服裝夠「MK」、細節又多，雕師都頗有發揮空間。

BBT KOF 系列版人設由他們的自家設計師Foon Wong起稿，並由日本雕師Daisuke Manno立體化。（鍾世傑 攝）

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打開包裝figure就見到figure，分地台、角色、特殊3件，地台有暗格，要裝3粒3AAA開動。（鍾世傑 攝）

半透明火焰內有5支LED燈，有漸變效果。（鍾世傑 攝） 筆者就覺得阿京使出超必殺技「裹百八式 大蛇薙」的動作實在很有動感，再按按地台上的出招鍵，即會播出SNK提供的原裝出招對白：くらい～‧‧‧やがれえ！配合漸變發光的火球透明件，「火焰」會由前到後再回到前方，最後漸暗消失」，實在好有型！ (BigBoysToys KOF TNC01 草薙京 售價$780/旺角兆萬中心2樓玩具狂熱及超人玩具有售)

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按鍵上有拳皇98的logo。(鍾世傑 攝)

問到SNK系列未來動向，BBT表示：「KOF角色比較多元化，我們應該不會全數製作玩具，但會揀款一隻大隻佬做我們拿手的肌肉佬搪膠，而聲光系列就會考慮角色人氣、招式立體化後又是否有型」下款TNC會是八神庵，而接下來在7月的動漫節，BigBoysToys會再出一隻「爆珠」金色阿京，到時不單有對白聲效，還有遊戲背景音樂，KOF粉絲一定很想要。