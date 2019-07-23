人氣戀愛模擬手遊《cospri》冬天推出！　AR技術與女孩合照圓夢

遊戲動漫
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日本Media Kobo, Inc.宣布，旗下子公司 Lewis Factory 將於2019年冬天推出一款手機新作《cospri》（コスプリ!!）與玩家們見面。

由Lewis Factory現正製作中，預定於2019年冬天在手機平台上推出的《cospri》，為日本 Twitter 跟隨關注總數超過100萬人以上，採用超有名coser與模特兒們參與演出的人氣戀愛模擬策略遊戲，遊戲中將會以稍微近未來的日本秋葉原做為舞台，並將這些實際登場的女孩們全部3D模組化，讓玩家們可以幫她們替換特種服裝，與她們展開一場充滿個性的戀愛體驗！

另外，本作還將會支援AR擴增實境功能，讓玩家們可以透過AR在現實世界與女孩們一起拍照留念，並將自己拍下來的照片上傳到SNS社群平台進行分享，也讓遊戲趣味性更加提升有趣許多！

遊戲上市時將會先收錄五名女孩登場，發售後還將會陸續更新更多女孩與玩家們一起談戀愛。（《cospri》）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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