《Pokémon Masters》最新預告片公開　全新3對3戰鬥模式介紹

DeNA 現正與 The Pokémon Company 共同製作預定於 2019 年夏天推出的 iOS／Android 平台全新手機遊戲《Pokémon Masters》。本作由 DeNA 負責開發、營運及發佈。在遊戲正式上線之前，《Pokémon Masters》官方 YouTube 頻道已公開了《Pokémon Masters》介紹影片，為觀眾介紹本作的對戰系統，以及和其他玩家合作對抗強敵時的對戰畫面等遊戲最新資訊。此外，也會介紹訓練家的特別服裝「美極套裝」、遊戲對戰系統的詳情等多項新資訊。

《寶可夢》系列遊戲中的訓練家們將在《Pokémon Masters》上首度齊聚一堂，展開堪稱實現「夢幻同台」的全新故事。扮演主角的你，將會和拍檔寶可夢一起出發冒險，並認識各式各樣的訓練家，一同經歷各種故事。

用酷炫招式分出勝負！震撼力十足的 3 對 3 即時戰鬥



以 3 對 3 的隊伍對戰形式進行即時戰鬥是《Pokémon Masters》中寶可夢對戰的特徵。透過消耗隨著時間經過而不斷累積的「招式計量槽」，來有效率地使出招式對戰吧。另外，在本作還有特別的招式「拍組招式」，以及只有在和其他玩家合作對抗強敵時才能發動的「一齊攻擊」全新登場。這些招式的酷炫效果，一定會讓對戰氣氛更加熱烈。此外，在本作的對戰中，不光是寶可夢，就連訓練家也會使用招式。同時也能透過使用道具來恢復寶可夢的體力，或是提升寶可夢的能力。

目標是「世界寶可夢大師賽」



本作的冒險舞台人工島「帕希歐」，正在舉辦著 3 對 3 的隊伍戰大賽「世界寶可夢大師賽（WPM）」。各地區的道館館主、四天王、冠軍等明星訓練家都在此各自組隊，展開著激烈的對戰。若要參加 WPM，必須先與分散在帕希歐各地的 WPM 關主對戰，並收集到 5 個徽章。主角將會和皮卡丘組成「拍檔組合（拍組）」，為了參加 WPM 而踏上冒險的旅程。

(《Pokémon Masters》)

身穿特別服裝「美極套裝」的訓練家登場！



在《Pokémon Masters》中，訓練家和寶可夢皆會以同心協力的「拍組」形式登場。此外，還有訓練家會透過帕希歐的冒險更加成長，而穿上特別服裝「美極套裝」登場。「美極套裝」是專為《Pokémon Masters》特別設計的服裝。遇見「美極套裝」造型的訓練家，必定會是遊玩本作的樂趣之一。

《Pokémon Masters》最新介紹影片 :

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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