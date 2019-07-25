【動漫節 2019】率先入埸睇：PS4﹑Hot Toys﹑手遊電競﹑美少女

【香港動漫電玩節 2019】一年一度的暑假盛事「香港動漫電玩節 2019」，將在 7 月 26 日開始！今日（25 日）宅民黨率先入場，帶大家先睹為快，看看今年有什麼精彩的活動﹑必買限定版和必行展區。除了 Hot Toys 必搶的 MARVEL 模型，以及 Playstation 的 show girl 和優惠繼續吸睛外，還有很多展商都值得大家駐足欣賞和消費。

PlayStation 大型展區

動漫節 2019 中，PlayStation 仍是主要的展商之一，大家可以在 PlayStation 的攤位中試玩到多隻將推出的大作，包括：《FF7R》﹑《IRONMAN VR》﹑《DRAGON BALL Z: KAKAROT》等。當然也會有購物的優惠，如舊機升級買 PS4 Pro 的 $800 折扣優惠，以及多款大作以 $99 出售。更仲要的是，每年 PlayStation 的 show girl 都非常高質素，大家記得去找他們影相喇。

PlayStation 的 show girl 一如以往高質（陳錦洪 攝）

+ 3 + 2

必搶產品集中 Hot Toys

每年 Hot Toys 的產品都在必搶名單之中，今年更有 Endgame 的熱潮，相信到時會更加多人衝到 Hot Toys 的攤位。1:6《復仇者聯盟4: 終局之戰》鐵甲奇俠Mark LXXXV (戰損版)和1:4《蜘蛛俠: 強勢回歸》蜘蛛俠，不用筆者多說，將會是今年的焦點產品。如果覺得太貴或根本沒有頭籌來搶購，其實 Hot Toys 也會展出很多非常精細的模型，光是走過來看都已經值回票價。

高達永遠都是熱門

很多人入動漫節都會帶住一袋二袋離開，當中很大部份都是高達產品，今年會有 14 款高達模型店舖限定和活動限定版，將在場內出售。如果是《三國創傑傳》和《高達00》的粉絲，就更加不能錯過。

Bandai 會展限定產品

普通的模型﹑食玩，如果沒有大折扣的話，當然不用在埸內購買，已經在市面上推出的「始源勇者王」食玩，在動漫節中將會加送超限定勇者王「色紙」簽名板。而且 Bandai 場內也會推出限定版模式，將會入埸的朋友記得留意。

孩之寶﹑BigBoysToys﹑ZCWO 亦是必去攤位

喜歡模型的朋友，除了去 Hot Toys 和 Bandai 外，孩之寶﹑BigBoysToys﹑ZCWO 這三個攤位也是必去地點。《變型金剛》﹑《街霸》﹑《拳王》，以及《咸蛋超人》的粉絲更加不能錯過。

一票玩轉兩個展覽

今年的動漫節將會和電競音樂節同時於會展舉行，同一張門票就可以進入兩個展覽。電競音樂節將設有懷舊格鬥街機試玩區，可以玩到原裝的《街霸》﹑《拳皇》街機，亦能在台上欣賞 Cosplay 比賽和電競比賽。