PlayStation 動漫節 2019　FF7R 試玩、PS4 Pro 激減、製作人來港

動漫電玩節ACGHK 2019快將舉行，作為機迷最期待的當然是PlayStation展區今年的內容，近日SIEH就舉行記招公開一連串情報，以下分開新Game試玩、特價優惠、舞台活動、Plus會員專區四個項目，逐一睇睇：

1. 早過日本的FF7R、龍珠格古洛傳試玩

今年的遊戲試玩相當重量級，會有超過40台PS4/VR試玩台，多達19款遊戲試玩。當中最注目的有《FINAL FANTASY VII REMAKE》，是首度於亞洲區提供公開試玩，比日本TGS還要快，而且還是中文版。其次還有《DRAGON BALL Z: KAKAROT》、《Monster Hunter World: Iceborne》、《Borderlands 3》、《Olympic Games Tokyo 2020》、《Marvel's Iron Man VR》等。留意今次《FF7R》及《IRONMAN VR》兩款試玩可用手機程式預約，先安裝「Experience PlayStation」App再於7月25日中午12時搶名額，搶到就不需排餐死了。

一部份試玩遊戲：

+ 3 + 2

除了遊戲試玩外，展場佈置亦會有《DEATH STRANDING》主題拍照區，提供Sam Porter等身大雕像供拍攝以及KOJIMA PRODUCTIONS精品販賣；以及有《Monster Hunter World: Iceborne》冰極狩獵區，能完成狩獵任務更可獲得ICEBORNE文件夾（每日150個送完即止）。

KOJIMA PRODUCTION 的商品香港有得買了（賴浩然攝）

2. 主機、VR、遊戲大激減

動漫節會場內的PS4的主機、VR及遊戲都提供大減價，但留意同往年一樣是限額制，想入手就要早點入場。新版PS4 (Slim) 及PS4 Pro會場限定全線減 $600，而PS VR就減$800，比早前周年減價減幅更多。

（SIEH）

此外不想「爭崩頭」又想買Pro的話，今年還有個「PS4 Pro升級優惠」，舊機機主只需網上登記就有機會獲得HK$800折扣優惠，只需於活動網站輸入PSN ID等資料便可抽選，選中的話也不需出示舊機就可平價買到新機。而凡購買主機或VR亦可免費獲得PS特別設計洗衣藍（每日500名），亦可$298買到PS Classic（每日40名）。

（SIEH）

今年亦有PS4及PS VR遊戲限額式大減價，像《Days Gone》《隻狼》$298、《DQ Builders 2》《Kingdom Hearts 3》$198、《閃之軌跡3》《仁王完全版》《ASTRO BOT》$99等，極之抵玩。

（SIEH）

全線限量大減價，最左面的則是出機贈品PS洗衣藍

3. 知名製作人舞台活動

今年PS動漫節亦會舉行連串舞台活動，請到一眾日本製作人訪港同機迷見面，亦有各大本地KOL/直播主的舞台活動。製作人方面有《FINAL FANTASY VII REMAKE》的北瀨佳範、《DRAGON BALL KAKAROT》的原良輔、《SD Gundam G Generation Cross Rays》的塚中健介、《Monster Hunter World ICEBORNE》的辻本良三等，想見見製作人、玩小遊戲嬴獎品的話就要留意各活動日期了。

辻本及市原訪港，身為獵人都好歡迎（Game Informer）

4. PS Plus會員專區與專享抽獎

動漫節今年PS亦都設有「PS Plus會員專區」，於2樓N201室提供720平方米專區，試玩PS及PS VR遊戲。參加方法是使用手機應用程式「Experience PlayStation」，接收PS Plus會員專區的邀請卡。程式更提供大熱作《FF7R》及《IRONMAN VR》的預約試玩登記及製作人舞台登記，而在會員專區內亦有「獎盃獵人」的活動，完成任務更可獲得PS限定禮品，大獎更有PS4 Pro及PS VR等。

Experience PlayStation 下載 iOS／Android

更多Showgirl、優惠價、贈品靚相：

+ 28 + 27 + 26

其他詳細資料：PlayStation 香港動漫電玩節 2019 網站

同場加映：新GAME試玩心得

《Final Fantasy VII Remake》

因為記者會中FF7R禁止拍攝，所以只用文字說說。動漫節提供的試玩與E3的版本一樣，但就是繁體中文版。Cloud譯做克勞德、而Tifa也譯作蒂法。要留意打完魔晄爐的BOSS就完結DEMO，可試齊ATB、魔法、戰技、轉人及Limit Break（Cloud 凶斬）。FF7R 的動作元素取向是FF XV與KH3之間，戰鬥不及KH爽快戰略性又不及原版，個人感覺還是傳統ATB攻守節奏有序好玩。當然，去動漫節自己親身試試最實際，比日本更快試玩到已教很多人羨慕。

試玩同E3版本一樣，可惜沒有得用 TIFA

《DRAGON BALL Z KAKAROT》

也是比日本更早試玩到的半開放世界ARPG龍珠，DEMO提供20分鐘之多，可以自由探索版圖，做支線任務、釣魚、遭遇戰等，而在時限或前往打敗拉帝茲就完結（試玩版用台譯，拿迪斯＝拉帝茲、比達＝達爾）。從世界地圖可以看到遊戲採用分割版圖，但每一個版圖都很大，舞空術飛行或跑步都高速方便，戰鬥流暢、可以儲氣出龜波氣功、猜拳等技，又有閃身迴避，打起來非常爽快，值得試試（點圖說明）。

+ 3 + 2

《Code Vein 噬血代碼》

因延期多時，筆者已經是第N次試玩了，隨著遊戲快將推出，此版本應該是最接近完成型的一個。提供的版圖並不是上次網絡測試那個，而是年前E3試玩那個。要留意的是一開始直走的話是探索、遇敵走迷宮。而起始重生點其實有選項，有信心的玩家可以選擇直接挑戰打大佬（點圖說明）。