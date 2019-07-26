《超級機器人大戰》首發PC版！《機戰X》、《機戰V》將移植Switch

【機戰 / 超級機器人大戰 Switch、PC移植】日本萬代南夢宮娛樂今日宣布 PS4 知名模擬RPG遊戲《超級機器人大戰X》、《超級機器人大戰V》都將移植推出 Nintendo Switch 以及 STEAM 版本。

《超級機器人大戰》系列是讓許多動畫作品中的人氣機體跨越藩籬並齊聚一堂，同心協力打敗共同敵人的模擬RPG遊戲。其中《超級機器人大戰V》是版權機戰首度中文化作品，而《超級機器人大戰 X》更加全面提升遊戲系統及畫面精緻度，為玩家帶來耳目一新的故事及世界觀。

兩作品都各自收錄了許多初次參戰作品，像是《驚爆危機》、《勇者特急》、魔神英雄傳》、《海底兩萬哩》等知名經典動畫角色與機體， PC及 NS 玩家屆時可以根據喜愛作品來選擇購入，兩款遊戲都在 PS4 推出許多劇情下載擴充包，移植版是否會完全收錄，有待官方進一部正式公開，這也是該系列首次推出 STEAM 版，期待已久的 PC 玩家可以享受來自作品間的夢幻共演。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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