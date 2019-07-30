《僕姬Project》首波PV公開！ 化身可愛「女裝男生」拯救姐姐

日本 Nippon Ichi Software（日本一軟體）預定於 PS4／Nintendo Switch 等主機推出的新作遊戲《僕姬Project》（ボク姫PROJECT），官方特地公開遊戲首波 PV 宣傳影片讓玩家們欣賞。

《僕姬Project》為官方以女裝為主題的全年齡向新作遊戲，遊戲中將會以女學生人數比例高達 99％，以「可愛」作為學校最大準則的超大小姐學校「私立百合愛學園」做為舞台，而玩家們所扮演的，則是為了拯救在學校裡被神秘事件捲入其中而身處險境的姐姐，因此而以「女學生」身分入學的男主角，並必須在學校裡不斷磨練自己的「女裝」技術，以成為學校第一美少女作為目標——

但在學校中，存在著分別有「姬女孩」、「姬巫女」、「姬騎士」、「姬皇」等四名各自具備不同可愛樣貌與稱號的美少女們「四姬」存在。為了突破四姬這面高牆，成為學校第一美少女，一場女裝少年與超美少女前所未有的「可愛」程度對決，即將在此揭開新的序幕！

（《僕姬Project》官網）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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