台戀愛冒險遊戲《遙遠時空 7》9月發售　宣傳影片曝光角色背影

臺灣光榮特庫摩宣布，女性向戀愛冒險遊戲《遙遠時空 7》決定將於Nintendo Switch平台推出。本作也能於 2019 年9月20日預計發售的 Nintendo Switch Lite 上遊玩

《遙遠時空 7》是光榮特庫摩旗下，女性向遊戲《新羅曼史》系列中擁有高人氣的戀愛冒險遊戲《遙遠時空》暌違五年的最新續作。作為《新羅曼史》系列 25 周年紀念作品第一彈，本作預定將於2020年春季發售，並對應繁體中文與簡體中文。

此外，在2019年8月8日，日本時間 8：08am亦公開了宣傳影片，影片中將可看到主人公與8名可攻略的男性角色「八葉」的背影，請務必一看。插畫製作承襲至今以來的系列傳統，由水野十子擔綱，描繪出酸甜的戀愛物語。

關於本作的詳細資訊將陸續公開於《遙遠時空 7》官網以及臺灣光榮特庫摩粉絲專頁，敬請期待。

產品介紹 產品名稱：遙遠時空7（對應繁體／簡體中文） 對應主機：Nintendo Switch™ 遊戲類型：戀愛冒險 發售日期：2020年春季發售預定 建議售價：未定 遊玩人數：1人 遊戲分級：未定

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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