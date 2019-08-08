輪迴轉生系RPG《鬼哭邦》公開雙劍／弩鬼人職業最新實機展示

日本Square Enix預定於2019年8月22日在Nintendo Switch／PS4／PC Steam等平台推出，Tokyo RPG Factory開發製作的全新動作RPG《鬼哭邦》（鬼ノ哭ク邦，中文名暫稱），隨著遊戲體驗版推出，官方也特地釋出以本作登場鬼人為主題的弩之鬼人與雙劍鬼人兩個鬼人職業的最新實機展示讓玩家們確認欣賞！

《鬼哭邦》為之前曾開發《祭物與雪中的剎那》、《Lost Sphear》等人氣作的 Tokyo RPG Factory 全新製作，以輪迴轉生為主題的動作RPG，玩家們在遊戲中，將化身為守護輪迴與亡者的主角「鬼燈」，並可以透過不同的「鬼人」夥伴附身來切換職業；而且在戰鬥中，玩家們身上最多可以裝備四個鬼人職業隨時視戰況進行切換，也讓整個戰鬥的變化性與豐富度更加提升，帶給玩家們更加刺激緊張又充滿變化的動作戰鬥樂趣！

而在這次官方所公開的影片方面，將會以本作中登場，使用雙劍的近戰系鬼人職業「離巖」（リガン，CV：阿部敦），與使用弩作為武器的遠距離射擊型鬼人職業「迪亞」（ディーア，CV：佐藤 聡美）為主題來進行介紹，有興趣的玩家們也可以先透過官方這次釋出的影片，欣賞不同鬼人職業各自獨特的戰鬥風格與技能特色！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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