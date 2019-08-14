《超寫實戰場模擬器》推出更新加入更多惡搞兵種

沙盒模擬戰爭遊戲遊戲《超寫實戰場模擬器（暫譯：Totally Accurate Battle Simulator）》在今年 4 月 1 號初次登場時便獲得了不小的關注度，雖然名字看起來像是個強調寫實的戰爭模擬遊戲，但實際上只是個風格簡易且充滿各種惡搞要素的歡樂作品。

該款作品雖然還未正式推出，但在 Steam 展開付費測試後便獲得了不錯的評價，而隨著遊戲進入該階段進 4 個月後，開發團隊也帶來了新的更新，為玩家帶來了更多令人噴飯的惡搞軍隊，且這次還將達文西文藝復興實其設計的坦克給帶進了戰場。

開發團隊 Landfall 在近期釋出了該款噴飯作品的大型更新，加入了帶有 7 種新單位的新陣營「Renaissance」，同時也加入了以該陣營為主且總計 32 道關卡的戰役模式。除此之外，也帶來了新的地圖和兩個隱藏單位供玩家探索。各位若對於惡搞遊戲有興趣且還是第一次聽聞該款作品，不妨也趁著此次的更新來試試看該款惡搞佳作吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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