【ChinaJoy 2019】主場館舞台表演　ShowGirl精彩特輯

中國最大遊戲展覽，數碼互動娛樂展覽會ChinaJoy 2019在8月2至5日順利舉行。繼第一部分BtoC展館的介紹後，本篇是第一部分的延續，集中帶給讀者當天拍攝的ShowGirl及精彩舞台表演照片。所有照片可按圖放大。

ChinaJoy第一部分：【CJ2019】上海電玩節ChinaJoy 主場館精彩實況報道

ChinaJoy第三部分：【CJ2019】渴望走進中國與打向國際市場 企業館發現更多

盛趣遊戲（盛大網絡）龍之谷的Cosplay宣傳，眾Coser聚集時一下子成為攝影焦點。（歐敬洛攝）

漂亮ShowGirl與Coser讓你不停拍照

遊戲展覽當然不少得吸引參目光的ShowGirl們，而ShowGirl幾乎大部分展攤都有。CJ的ShowGirl主要有兩類，一是直接Cosplay成遊戲角色，為特定遊戲宣傳的官方Coser；另一類是沒有固定角色，單純是吸引參加者前來，兼負品牌及攤位介紹的攤位看板娘。

場內同樣有參加者以Cosplayer身分參加，與官方的Coser們互動。因此一些打扮成動漫遊戲角色的參加者在展攤排隊，或在遊戲試玩區試玩遊戲的情況十分常見。

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遊族網絡新作《山海鏡花》的宣傳與官方Coser。（歐敬洛攝）

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網易新作《孤島先鋒》，女角與一名小怪獸。（歐敬洛攝）

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同場舉行面向企業BtoB的展覽：請按此

全日舞台表演看不完

但吃相機「菲林」的，不只有ShowGirl或Coser，還有舞台表演活動。在會場中不少參展商都各自有一個甚至兩個的舞台，在任何時候舉行表演活動。因此在前方展攤勁歌熱舞完畢，主持走出來開始介紹環節時，身後另一個展攤舞台開始勁歌熱舞的情況十分常見。

除了勁歌熱舞，舞台活動還包括新作發表、遊戲更新公布、與參加者互動等等。即使對個別遊戲或品牌不感興趣，單是觀賞精彩的舞台表演及活動相信也值回票價。

舞台表演是CJ的重點之一，一些並不以遊戲焦點的攤位，會以不同形式的載歌載舞吸引參加者。（歐敬洛攝）

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舞台表演中其中一個最為盛大的是Bandai Namco的ShowGirl大集合，所有ShowGirl如選美般的走秀。（歐敬洛攝）

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Bilibili舞台同樣幾乎任何時候都在舉行活動，由唱曲、轉蛋爆死直播、Vtuber連動等甚麼都有。（歐敬洛攝）

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