《魔術士歐菲》25週年紀念重製版2020年1月播出

電視動畫《魔術士歐菲》25 週年紀念重製版決定於 2020 年 1 月播出，除了森久保祥太郎將繼續聲演歐菲之外，克莉奧將由大久保瑠美聲演、馬吉克將由小林裕介聲演，官方也公開了新的主視覺海報。

《魔術士歐菲》由輕小說原作改編，1994 年發行第一集小說以來，累積銷售量已突破 1200 萬本，在 1998 年及 1999 年兩度改編為動畫，目前則是有許多漫畫化作品正在連載，也持續創造狂熱粉絲。

這次重製作品中除了歐菲一角延用舊作聲優森久保祥太郎以外，其他角色全數更換聲優，官方也釋出特別影像第二彈，其中有許多經典場面，想必能喚起粉絲過往的回憶！

主要角色聲優名單

オーフェン：森久保祥太郎

クリーオウ：大久保瑠美

マジク：小林裕介

ボルカン：水野麻里絵

ドーチン：渕上 舞

チャイルドマン：浪川大輔

アザリー：日笠陽子

レティシャ：伊藤 静

ハーティア：坂 泰斗

コミクロン：安田陸矢

フォルテ：前野智昭

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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