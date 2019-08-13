【《侍魂：朧月傳說》評測】SNK即時戰鬥手機遊戲正式上線

以家用遊樂遊戲《侍魂》系列為基礎的日式即時戰鬥風格，SNK正版授權的3D手遊《侍魂：朧月傳說》終於上線了！歷時近一年的新聞發布，開放幾次測試後，在暑假中期正式對雙平台上線。

機台遊戲與手遊奧妙的結合（《侍魂：朧月傳說》）

近來各種過去具有悠久歷史的遊戲IP一一登上手遊介面，手遊不吃搖桿，但卻能有類搖桿的操縱感，喚起過往玩家操縱快感回憶。不過畢竟是手遊，隨著技能提示，即可施展出對應的招式，不需要記得按鈕順序那樣辛苦啦！

即時戰鬥遊戲《侍魂：朧月傳說》正式上線。（《侍魂：朧月傳說》遊戲截圖）

《侍魂：朧月傳說》手遊不吃搖桿，但卻能有類搖桿的操縱感。（《侍魂：朧月傳說》遊戲截圖）

戰鬥上只要施展順序得宜，還是會施展出必殺效果，就會成就出連續施展效果；普通攻擊也可以有此效果，只要持續按住普通攻擊按鈕，就能連續出招。（點圖看更多遊戲畫面▼▼▼）

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《侍魂：朧月傳說》雖然也有劇情的支持，但劇情進行中都是透過不斷戰鬥提升等級、熟練，來進行下去。所以玩家進行任務時，會不斷的遇到幾位面熟的小頭目，只是在強度上略有不同，感覺像是不斷重複打鬥廝殺，差點讓小編以為跳針了。（點圖看更多遊戲畫面▼▼▼）

施展時候最重要的就是欣賞該角色的戰鬥畫面了。玩家有四種職業、各有二種方向可以選擇，每個職業角色的戰鬥動畫都很精彩，算是很有爽度感的遊戲。小編一向喜歡快速上手，亂打一通的快感，成為像橘右京一樣高超的劍士，選劍士最能體會到打擊快感。（點圖看更多遊戲畫面▼▼▼）

霸王丸與妮可露露是你的好夥伴

《侍魂》系列中最重要的二個角色：霸王丸與妮可露露化身成為遊戲中對玩家指導或協助的角色。妮可露露也就是娜考璐璐，看到這名字，小編居然不禁哆嗦一下，天啊！居然記得這個名字….。活潑開訪善良的妮可露露是引領玩家外出冒險的劇情引導，妹妹莉姆露露則成為玩家的夥伴，衝動好奇的個性適合一同在冒險路上前進。霸王丸則是引導玩家們在各戰鬥中提示或者認識新的敵手，偶爾會出來串場一下。（點圖看更多遊戲畫面▼▼▼）

不過《侍魂：朧月傳說》除了戰鬥也有其他樂趣，強化裝備、銘刻等隊裝備有所提升的就不多說了，其他還有生涯和騎寵、花牌、垂釣、探寶等玩法；垂釣主要是讓玩家可以自行做料理，以隨時補充戰鬥中的損血，恢復戰力。花牌是類似配對的搶牌玩法，探寶則是讓夥伴外出探險，收集資源。另外騎寵、夥伴圖鑑收集，也是額外的樂趣。騎寵更將日式傳說中的騎物納進遊戲，天狐、金狐等別具和風傳奇色彩，隨著坐騎等級提高也能騎到。（點圖看更多遊戲畫面▼▼▼）

+ 10 + 9 + 8

《侍魂：朧月傳說》真的是一款帶動手指運動的手遊，沒有自動戰鬥操作也沒有自動執行任務功能，必須玩家親自操縱角色，看著劇情發展與技能配置，讓戰鬥能越快速完成，將戰鬥成績拉高。獲得獎勵越多。對《侍魂》有些懷念玩家不妨試試看哦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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